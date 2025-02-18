Захарова: РФ и США обсуждали в Эр-Рияде весь комплекс накопившихся вопросов

Делегации России и США в Эр-Рияде вели обсуждение по поводу всего комплекса накопившихся проблемных вопросов. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Он (диалог. — Прим. Life.ru) только начался. Был дан импульс руководством двух стран, а теперь в эти минуты в Эр-Рияде стороны работают. Делегации обсуждают весь комплекс проблемных вопросов. Представляете, сколько их накопилось», — заявила Захарова.