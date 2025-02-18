Захарова: РФ и США обсуждали в Эр-Рияде весь комплекс накопившихся вопросов
Делегации России и США в Эр-Рияде вели обсуждение по поводу всего комплекса накопившихся проблемных вопросов. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Он (диалог. — Прим. Life.ru) только начался. Был дан импульс руководством двух стран, а теперь в эти минуты в Эр-Рияде стороны работают. Делегации обсуждают весь комплекс проблемных вопросов. Представляете, сколько их накопилось», — заявила Захарова.
Дипломат упомянула, что за прошедшие три года, пока у власти в США находился Джо Байден, контактов между странами не было совсем. А за все предыдущие годы проблемные вопросы только накапливались, пояснила Захарова.
Напомним, что во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде прошла встреча делегаций РФ и США. Диалог длился 4,5 часа и, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, прошёл неплохо. Он также отметил, что отдельные команды Москвы и Вашингтона вступят в контакт по Украине.
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