Лавров: Рубио на переговорах заявил, что важно руководствоваться нацинтересами
Во время переговоров в Эр-Рияде госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что для каждой страны крайне важно руководствоваться национальными интересами. Российская сторона согласна с данным утверждением, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с американской делегацией.
«Марко Рубио в начале нашей беседы особо подчеркнул принципиальную важность в международных отношениях для каждой стороны руководствоваться своими национальными интересами. Мы с этим полностью согласились», — сказал Лавров.
Напомним, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде прошла первая за долгие годы встреча делегаций РФ и США. Нашу страну представили министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. От США на переговоры в Саудовскую Аравию прибыли госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и специальный представитель Стив Уиткофф. Переговоры продлились 4,5 часа. Помощник президента РФ Ушаков оценил итоги встречи одним словом.
Life.ru