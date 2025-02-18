Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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Регион
18 февраля, 14:27

Лавров: Рубио на переговорах заявил, что важно руководствоваться нацинтересами

Во время переговоров в Эр-Рияде госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что для каждой страны крайне важно руководствоваться национальными интересами. Российская сторона согласна с данным утверждением, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с американской делегацией.

«Марко Рубио в начале нашей беседы особо подчеркнул принципиальную важность в международных отношениях для каждой стороны руководствоваться своими национальными интересами. Мы с этим полностью согласились», — сказал Лавров.

Лавров: США после переговоров в Эр-Рияде стали лучше понимать позицию РФ
Лавров: США после переговоров в Эр-Рияде стали лучше понимать позицию РФ

Напомним, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде прошла первая за долгие годы встреча делегаций РФ и США. Нашу страну представили министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. От США на переговоры в Саудовскую Аравию прибыли госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и специальный представитель Стив Уиткофф. Переговоры продлились 4,5 часа. Помощник президента РФ Ушаков оценил итоги встречи одним словом.

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Life.ru

Мария Любицкая
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