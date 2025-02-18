Лавров: Рубио на переговорах заявил, что важно руководствоваться нацинтересами

Во время переговоров в Эр-Рияде госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что для каждой страны крайне важно руководствоваться национальными интересами. Российская сторона согласна с данным утверждением, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с американской делегацией.