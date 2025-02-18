«Уже трубка нагрелась»: Захарова пошутила об атаковавших её журналистах CNN
Захарова заявила, что у неё «нагрелась трубка» от звонков из CNN на брифинге
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что во время брифинга получает огромное количество звонков от журналистов американского телеканала CNN. Их настолько много, что у неё «уже нагрелась трубка».
Захарова попросила кого-нибудь напомнить представителям CNN, что она находится на брифинге. Затем она попросила прощения у журналистов, пояснив, что её телефон буквально разрывается от звонков представителей американского телеканала.
«Может кто-нибудь им сказать, что у нас брифинг? <...> Я понимаю, что они исключительные, но не до такой же степени. Передайте им, пожалуйста. У меня уже трубка нагрелась. Пожалуйста, передайте CNN, что брифинг идёт», — сказала дипломат.
Напомним, что во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде прошла встреча делегаций РФ и США. Диалог длился 4,5 часа и, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, прошёл неплохо. Он также отметил, что отдельные команды Москвы и Вашингтона вступят в контакт по Украине.
Telegram / Мария Захарова