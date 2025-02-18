«Уже трубка нагрелась»: Захарова пошутила об атаковавших её журналистах CNN

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что во время брифинга получает огромное количество звонков от журналистов американского телеканала CNN. Их настолько много, что у неё «уже нагрелась трубка».

Захарова попросила кого-нибудь напомнить представителям CNN, что она находится на брифинге. Затем она попросила прощения у журналистов, пояснив, что её телефон буквально разрывается от звонков представителей американского телеканала.

«Может кто-нибудь им сказать, что у нас брифинг? <...> Я понимаю, что они исключительные, но не до такой же степени. Передайте им, пожалуйста. У меня уже трубка нагрелась. Пожалуйста, передайте CNN, что брифинг идёт», — сказала дипломат.