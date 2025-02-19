В городе Новогродовка близ Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР ВСУшники расстреляли четырёх детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местного жителя, ставшего свидетелем случившегося.

«Я видел, как детей расстреливали. Дети из окон тикали, когда вот это всё произошло. И украинские (военные) начали (их) расстреливать», — рассказал мужчина.