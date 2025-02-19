«Прыгали из окон»: ВСУшники расстреляли четырёх детей под Покровском в ДНР
Житель Новогродовки рассказал, что бойцы ВСУ расстреляли четырёх детей
В городе Новогродовка близ Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР ВСУшники расстреляли четырёх детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местного жителя, ставшего свидетелем случившегося.
«Я видел, как детей расстреливали. Дети из окон тикали, когда вот это всё произошло. И украинские (военные) начали (их) расстреливать», — рассказал мужчина.
По его словам, всего детей было пятеро, один из них успел спрятаться. Мужчина добавил, что чудовищное преступление произошло у соседнего с ним дома на улице Тургенева. Самому старшему убитому ребёнку было 15 лет.
Напомним, что это далеко не первый случай, когда украинская армия проявляет такую жестокость по отношению мирным жителям. До этого Life.ru рассказал, что в селе Русское Поречное были обнаружены тела местных жителей. Их в подвалах группами казнили солдаты ВСУ. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Хинштейн заявил, что такие действия со стороны врага являются геноцидом и преступлением против человечности. В связи с произошедшим Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
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