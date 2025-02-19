Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 08:47

В Кремле считают, что отношениям РФ и США нужна сначала реанимация, а потом – реставрация

Песков: Отношениям РФ и США понадобится сначала реанимация, потом реставрация

Двусторонним отношениям России и США понадобится сначала реанимация, а затем реставрация. Такое заявление в беседе с журналистами сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эта тема, наверное, связана сначала с реанимацией, а потом с реставрацией двусторонних отношений», — подчеркнул представитель Кремля.

«Было много шуток»: Лавров юморил на встрече с американской делегацией в Эр-Рияде
«Было много шуток»: Лавров юморил на встрече с американской делегацией в Эр-Рияде

Напомним, что встреча делегаций РФ и США состоялась в Саудовской Аравии 18 февраля. Россию на ней представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвовали глава Госдепа Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Обе стороны оценили переговоры как успешные. В Кремле подчеркнули, что приоритетной темой вчерашнего диалога стало именно восстановление двусторонних отношений.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar