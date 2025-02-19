В Кремле считают, что отношениям РФ и США нужна сначала реанимация, а потом – реставрация
Песков: Отношениям РФ и США понадобится сначала реанимация, потом реставрация
Двусторонним отношениям России и США понадобится сначала реанимация, а затем реставрация. Такое заявление в беседе с журналистами сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Эта тема, наверное, связана сначала с реанимацией, а потом с реставрацией двусторонних отношений», — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, что встреча делегаций РФ и США состоялась в Саудовской Аравии 18 февраля. Россию на ней представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвовали глава Госдепа Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Обе стороны оценили переговоры как успешные. В Кремле подчеркнули, что приоритетной темой вчерашнего диалога стало именно восстановление двусторонних отношений.
Life.ru