После успешных переговоров России и США в Эр-Рияде СМИ отметили мрачное настроение главаря киевского режима Владимира Зеленского. The Telegraph писал, что небо над головой экс-комика в тот день было серым. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что над головой Зеленского небо всегда будет кровавым.

«Какое серое небо над головой Зеленского в Турции? Над его головой всю жизнь будет кровавое небо. На него с этого неба будет стекать кровь убитых им людей, граждан Украины, граждан России и других стран», – поделилась Захарова в эфире радио Sputnik.