«Над его головой кровавое небо»: Захарова оценила героизацию Зеленского Западом
Захарова заявила, что небо над Зеленским всегда будет кровавым
После успешных переговоров России и США в Эр-Рияде СМИ отметили мрачное настроение главаря киевского режима Владимира Зеленского. The Telegraph писал, что небо над головой экс-комика в тот день было серым. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что над головой Зеленского небо всегда будет кровавым.
«Какое серое небо над головой Зеленского в Турции? Над его головой всю жизнь будет кровавое небо. На него с этого неба будет стекать кровь убитых им людей, граждан Украины, граждан России и других стран», – поделилась Захарова в эфире радио Sputnik.
По её мнению, художественные образы нужны западной прессе, чтобы прикрыть фактуру и не называть вещи своими именами. Запад пытается героизировать Зеленского, потому что сам и создал монстра, который из-за болезненных амбиций и зависимости готов идти на всё.
Напомним, что вчера прошла первая после длительного перерыва встреча России и США. Диалог между делегациями Москвы и Вашингтона длился 4,5 часа. А вот представителей Киева на переговоры никто не позвал. Комментарии Зеленского по этому поводу вызвали раздражение у американского президента Дональда Трампа. Экс-комик разочаровал хозяина Белого дома из-за жалоб на своё исключение из встречи. Кроме того, республиканец усилил давление на главаря киевского режима требованием провести выборы на Украине.
Telegram / МИД России