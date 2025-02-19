«Политическое шоу»: Экс-министр Карабаха объявил голодовку после начала судебного процесса в Азербайджане

Бывший государственный министр Нагорного Карабаха Рубен Варданян устроил голодовку после начала судебного процесса в Азербайджане. В своих соцсетях он рассказал, что таким способом отвечает на грубейшие нарушения норм международного и азербайджанского процессуального права.

«То, что происходит в зале суда, нельзя назвать судом – это политическое шоу, в котором демонстративно игнорируют мои права на справедливое разбирательство. В течение последнего месяца я и мой адвокат пытались донести до состава суда, что для меня критически важно, чтобы «судебный» процесс был объективным», — отметил Варданян.

Он также перечислил действия суда, которые счёл нарушениями. В частности, рассмотрение дела проходит в военном трибунале, а не в гражданском суде. Кроме того, политик не получил доступ к материалам дела. По словам экс-госминистра, предоставленное ему «обвинительное заключение» не является официальным документом, так как его не подписала сторона обвинения.

Также Варданяну отказали в праве на защиту: его адвокату Аврааму Берману не дают посмотреть материалы судебного дела, изымают иные документы и оказывают давление на правозащитника. При этом международной юридической команде, которая тоже представляет интересы Варданяна, запретили встречаться с бывшим госминистром Нагорного Карабаха.

