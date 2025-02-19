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19 февраля, 16:16

«Политическое шоу»: Экс-министр Карабаха объявил голодовку после начала судебного процесса в Азербайджане

Экс-министр Нагорного Карабаха Рубен Варданян устроил голодовку в Азербайджане

Рубен Варданян. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Рубен Варданян. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Бывший государственный министр Нагорного Карабаха Рубен Варданян устроил голодовку после начала судебного процесса в Азербайджане. В своих соцсетях он рассказал, что таким способом отвечает на грубейшие нарушения норм международного и азербайджанского процессуального права.

«То, что происходит в зале суда, нельзя назвать судом – это политическое шоу, в котором демонстративно игнорируют мои права на справедливое разбирательство. В течение последнего месяца я и мой адвокат пытались донести до состава суда, что для меня критически важно, чтобы «судебный» процесс был объективным», — отметил Варданян.

Он также перечислил действия суда, которые счёл нарушениями. В частности, рассмотрение дела проходит в военном трибунале, а не в гражданском суде. Кроме того, политик не получил доступ к материалам дела. По словам экс-госминистра, предоставленное ему «обвинительное заключение» не является официальным документом, так как его не подписала сторона обвинения.

Также Варданяну отказали в праве на защиту: его адвокату Аврааму Берману не дают посмотреть материалы судебного дела, изымают иные документы и оказывают давление на правозащитника. При этом международной юридической команде, которая тоже представляет интересы Варданяна, запретили встречаться с бывшим госминистром Нагорного Карабаха.

Варданян счёл происходящее «ударом по целому народу» Арцаха. По словам политика, его обвиняют за то, что он «воспользовался своим правом на свободу слова и политическое участие» для защиты граждан Армении. Варданян обратился к мировым лидерам, правозащитникам и представителям СМИ, чтобы те обратили внимание на его процесс.

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Напомним, что Рубен Варданян был задержан на границе с Азербайджаном осенью 2023 года. Позднее местные правоохранители поместили его под арест. 21 апреля 2024 года он вышел на связь с родственниками впервые после объявленной 5 апреля голодовки. Уточнялось, что чиновник обвиняется по трём статьям: финансирование терроризма, создание незаконных вооружённых формирований, а также незаконное пересечение границы. В июне того же года защита Варданяна обвинила Азербайджан в пытках политика и обратилась в ООН.

Дарья Нарыкова
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