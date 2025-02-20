«Никакого фаервола!» Обозначен вектор экономики России после переговоров с США в Эр-Рияде
Экономист Подойницын: РФ должна обеспечивать себя независимо от США
Переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Россия должна обеспечивать себя самостоятельно вне зависимости от итогов приговоров с США, полагает экономист Андрей Подойницын. Он подчеркнул в эфире радио «Комсомольская правда», что нашей стране следует двигаться по пути импортозамещения или даже «импортонезависимости»
«Я, во-первых, не стал бы бежать впереди паровоза и сильно уповать на то, что сейчас всё нормализуется. Посмотрим. Дай бог, нам точно не нужны ни война, ни конфронтация, ни какие-то силовые телодвижения, это не наш путь...» — отметил эксперт.
По его словам, Россия должна избежать фаервола, но и не открывать границы настежь. Он считает, что пошлины, акцизы и иные сборы необходимо использовать в интересах собственной экономики, как делает остальной мир.
Ранее экономист озвучил три условия для возвращения западных компаний в Россию. По словам эксперта, в первую очередь, США и ЕС должны снять санкции. К слову, Life.ru уже выяснил, какие бренды могут вернуться в Россию. Так, более 350 сбежавших из РФ компаний планируют возвращение в 2025 году. Тем временем Мария Захарова озвучила условие для возвращения иностранных компаний в Россию.