«‎Никакого фаервола!» Обозначен вектор экономики России после переговоров с США в Эр-Рияде

Россия должна обеспечивать себя самостоятельно вне зависимости от итогов приговоров с США, полагает экономист Андрей Подойницын. Он подчеркнул в эфире радио «Комсомольская правда», что нашей стране следует двигаться по пути импортозамещения или даже «импортонезависимости»

«Я, во-первых, не стал бы бежать впереди паровоза и сильно уповать на то, что сейчас всё нормализуется. Посмотрим. Дай бог, нам точно не нужны ни война, ни конфронтация, ни какие-то силовые телодвижения, это не наш путь...» — отметил эксперт.