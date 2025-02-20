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20 февраля, 10:13

«Конкретики мало»: Песков раскрыл, как продвигается урегулирование украинского конфликта

Песков: В вопросах решения украинского конфликта конкретики пока мало

В вопросах разрешения конфликта на Украине пока недостаточно конкретных решений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако по его словам, определённые шаги в сторону мира предпринимаются.

«Все цели должны достигаться предпочтительно мирными средствами, посредством переговоров. Для этого предпринимаются определённые меры, но в плане самого урегулирования пока ещё конкретики мало», — сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле разгромную публикацию Трампа показателем разногласий между Киевом и Вашингтоном.

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Напомним, 19 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что у России есть значительные преимущества, которые касаются урегулирования вооружённого противостояния на Украине. Американский лидер назвал Владимира Зеленского диктатором и обвинил в желании продолжать конфликт. Кроме того, политик подчеркнул, что глава киевского режима — «посредственный комик», уговоривший «сонного Джо Байдена» потратить на войну намного больше, чем потратили европейские страны.

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Life.ru

Александр Юнашев
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