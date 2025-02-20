«Конкретики мало»: Песков раскрыл, как продвигается урегулирование украинского конфликта
Песков: В вопросах решения украинского конфликта конкретики пока мало
В вопросах разрешения конфликта на Украине пока недостаточно конкретных решений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако по его словам, определённые шаги в сторону мира предпринимаются.
«Все цели должны достигаться предпочтительно мирными средствами, посредством переговоров. Для этого предпринимаются определённые меры, но в плане самого урегулирования пока ещё конкретики мало», — сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле разгромную публикацию Трампа показателем разногласий между Киевом и Вашингтоном.
Напомним, 19 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что у России есть значительные преимущества, которые касаются урегулирования вооружённого противостояния на Украине. Американский лидер назвал Владимира Зеленского диктатором и обвинил в желании продолжать конфликт. Кроме того, политик подчеркнул, что глава киевского режима — «посредственный комик», уговоривший «сонного Джо Байдена» потратить на войну намного больше, чем потратили европейские страны.
Life.ru