«Конкретики мало»: Песков раскрыл, как продвигается урегулирование украинского конфликта

В вопросах разрешения конфликта на Украине пока недостаточно конкретных решений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако по его словам, определённые шаги в сторону мира предпринимаются.

«Все цели должны достигаться предпочтительно мирными средствами, посредством переговоров. Для этого предпринимаются определённые меры, но в плане самого урегулирования пока ещё конкретики мало», — сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле разгромную публикацию Трампа показателем разногласий между Киевом и Вашингтоном.