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Регион
20 февраля, 12:22

Адвокат Ефремова отмахнулся от вопроса о «секретном» прошении актёра об УДО

Адвокат Ефремова Падалко не стал опровергать слухи о прошении актёра об УДО

Михаил Ефремов. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Михаил Ефремов. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Адвокат актёра Михаила Ефремова Юрий Падалко не стал ни подтверждать, ни опровергать появившиеся в СМИ данные о том, что артист «в секретном формате» подал прошение об УДО.

«Я не знаю, что такое «секретный формат». Сейчас нахожусь в командировке в суде по другому делу», – сказал юрист в ответ на просьбу aif.ru прокомментировать сведения о прошении его подзащитного.

Другие моменты уточнять он не стал, сказав лишь, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Пресс-служба УФСИН по Белгородской области, где мотает свой срок актёр, тоже отказалась от комментариев на тему подобных публикаций.

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Напомним, что в 2020 году Ефремов попал в ДТП, в ходе которого погиб 57-летний мужчина. Актёр был приговорён к 7,5 года тюрьмы. В конце 2024 года у него появились проблемы с лёгкими, что дало ему шанс на условно-досрочное освобождение, но из-за нарушений дисциплины ему отказали. Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что Ефремов в «секретном формате» подал новое ходатайство об УДО.

Владимир Озеров
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