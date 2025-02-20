Адвокат Ефремова отмахнулся от вопроса о «секретном» прошении актёра об УДО
Адвокат Ефремова Падалко не стал опровергать слухи о прошении актёра об УДО
Михаил Ефремов. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Адвокат актёра Михаила Ефремова Юрий Падалко не стал ни подтверждать, ни опровергать появившиеся в СМИ данные о том, что артист «в секретном формате» подал прошение об УДО.
«Я не знаю, что такое «секретный формат». Сейчас нахожусь в командировке в суде по другому делу», – сказал юрист в ответ на просьбу aif.ru прокомментировать сведения о прошении его подзащитного.
Другие моменты уточнять он не стал, сказав лишь, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
Пресс-служба УФСИН по Белгородской области, где мотает свой срок актёр, тоже отказалась от комментариев на тему подобных публикаций.
Напомним, что в 2020 году Ефремов попал в ДТП, в ходе которого погиб 57-летний мужчина. Актёр был приговорён к 7,5 года тюрьмы. В конце 2024 года у него появились проблемы с лёгкими, что дало ему шанс на условно-досрочное освобождение, но из-за нарушений дисциплины ему отказали. Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что Ефремов в «секретном формате» подал новое ходатайство об УДО.