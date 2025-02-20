Адвокат Ефремова отмахнулся от вопроса о «секретном» прошении актёра об УДО

Адвокат актёра Михаила Ефремова Юрий Падалко не стал ни подтверждать, ни опровергать появившиеся в СМИ данные о том, что артист «в секретном формате» подал прошение об УДО.

«Я не знаю, что такое «секретный формат». Сейчас нахожусь в командировке в суде по другому делу», – сказал юрист в ответ на просьбу aif.ru прокомментировать сведения о прошении его подзащитного.

Другие моменты уточнять он не стал, сказав лишь, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.