Волонтёр из Анапы опровергла новость о нападении бродячих собак

Распространившаяся в СМИ новость о бродячих собаках, которые якобы нападают на волонтёров, убирающих мазут с пляжей Анапы, не соответствует действительности. Об этом заявила одна из добровольцев. Однако она подтвердила, что вдоль берега, действительно, разгуливают животные.