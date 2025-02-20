Волонтёр из Анапы опровергла новость о нападении бродячих собак
Распространившаяся в СМИ новость о бродячих собаках, которые якобы нападают на волонтёров, убирающих мазут с пляжей Анапы, не соответствует действительности. Об этом заявила одна из добровольцев. Однако она подтвердила, что вдоль берега, действительно, разгуливают животные.
«Обычные собаки, они на юге ещё все привиты от бешенства, с бирками», — уточнила собеседница 360.ru.
Тем не менее проблема нападения собак остаётся актуальной в некоторых регионах России. Так, бродячие собаки напали на 10-летнюю девочку в Хабаровском крае. Теперь истерзанной школьнице нужна пластика. А ещё стая животных набросилась на женщину посреди улицы в Иркутске. Кроме того, свыше десятка псов едва не загрызли до смерти мужчину в селе под Хабаровском.
pixabay / TheOtherKev