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Регион
20 февраля, 19:24

Волонтёр из Анапы опровергла новость о нападении бродячих собак

Распространившаяся в СМИ новость о бродячих собаках, которые якобы нападают на волонтёров, убирающих мазут с пляжей Анапы, не соответствует действительности. Об этом заявила одна из добровольцев. Однако она подтвердила, что вдоль берега, действительно, разгуливают животные.

«Обычные собаки, они на юге ещё все привиты от бешенства, с бирками», — уточнила собеседница 360.ru.

Стая собак загрызла женщину в селе с двумя жителями на Сахалине
Стая собак загрызла женщину в селе с двумя жителями на Сахалине

Тем не менее проблема нападения собак остаётся актуальной в некоторых регионах России. Так, бродячие собаки напали на 10-летнюю девочку в Хабаровском крае. Теперь истерзанной школьнице нужна пластика. А ещё стая животных набросилась на женщину посреди улицы в Иркутске. Кроме того, свыше десятка псов едва не загрызли до смерти мужчину в селе под Хабаровском.

Обложка ©

pixabay / TheOtherKev

Борис Эльфанд
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