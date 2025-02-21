Памятник Дарье Дугиной откроют в августе рядом с местом её убийства
Дарья Дугина. Обложка © t.me / PLATONOVA | Z
В усадьбе Захарово в Одинцовском районе Московской области установят памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной в августе этого года рядом с местом, где девушка была убита по заказу украинских спецслужб, когда возвращалась с мероприятия в поддержку Донбасса. Об этом сообщил РИА «Новости» её отец, российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
«Памятником занимается скульптор, имя которого Дмитрий Александров. Он Дашу знал, он подготовил макет этого памятника. Планируется открытие памятника к 20 августа или к открытию фестиваля «Традиция». Он, как правило, (проходит — прим. Life.ru) в это время, в конце августа, в комплексе (подмосковной усадьбе — прим. Life.ru) Захарово, там, где как раз недалеко Даша погибла», — пояснил он.
По словам Дугина, работы по созданию памятника уже ведутся, чтобы успеть с его открытием в августе. Он добавил, что инициативу поддержал и глава Одинцовского района Андрей Иванов, который ранее уже помогал с установкой поклонного креста на месте гибели Дарьи.
Напомним, Дарья Дугина погибла 22 августа 2022 года в Московской области. Под её автомобилем была установлена бомба, которая взорвалась в момент, когда девушка выезжала с парковки после мероприятия в поддержку Донбасса. По данным ФСБ, убийство организовали украинские спецслужбы, а исполнительницей стала Наталья Вовк, служившая в Нацгвардии Украины. Ранее суд приговорил двоих участников заговора к 3,5 года заключения за изготовление фальшивых документов. Также установлено, что один из полицейских за взятку собирал информацию о семье Дугиной.