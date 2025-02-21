Памятник Дарье Дугиной откроют в августе рядом с местом её убийства

В усадьбе Захарово в Одинцовском районе Московской области установят памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной в августе этого года рядом с местом, где девушка была убита по заказу украинских спецслужб, когда возвращалась с мероприятия в поддержку Донбасса. Об этом сообщил РИА «Новости» её отец, российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.

«Памятником занимается скульптор, имя которого Дмитрий Александров. Он Дашу знал, он подготовил макет этого памятника. Планируется открытие памятника к 20 августа или к открытию фестиваля «Традиция». Он, как правило, (проходит — прим. Life.ru) в это время, в конце августа, в комплексе (подмосковной усадьбе — прим. Life.ru) Захарово, там, где как раз недалеко Даша погибла», — пояснил он.