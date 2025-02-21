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Регион
21 февраля, 12:54

Памятник Дарье Дугиной откроют в августе рядом с местом её убийства

Дарья Дугина. Обложка © t.me / PLATONOVA | Z

Дарья Дугина. Обложка © t.me / PLATONOVA | Z

В усадьбе Захарово в Одинцовском районе Московской области установят памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной в августе этого года рядом с местом, где девушка была убита по заказу украинских спецслужб, когда возвращалась с мероприятия в поддержку Донбасса. Об этом сообщил РИА «Новости» её отец, российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.

«Памятником занимается скульптор, имя которого Дмитрий Александров. Он Дашу знал, он подготовил макет этого памятника. Планируется открытие памятника к 20 августа или к открытию фестиваля «Традиция». Он, как правило, (проходит — прим. Life.ru) в это время, в конце августа, в комплексе (подмосковной усадьбе — прим. Life.ru) Захарово, там, где как раз недалеко Даша погибла», — пояснил он.

По словам Дугина, работы по созданию памятника уже ведутся, чтобы успеть с его открытием в августе. Он добавил, что инициативу поддержал и глава Одинцовского района Андрей Иванов, который ранее уже помогал с установкой поклонного креста на месте гибели Дарьи.

Убийца Дугиной Вовк получила поддельные документы за три дня до преступления
Убийца Дугиной Вовк получила поддельные документы за три дня до преступления

Напомним, Дарья Дугина погибла 22 августа 2022 года в Московской области. Под её автомобилем была установлена бомба, которая взорвалась в момент, когда девушка выезжала с парковки после мероприятия в поддержку Донбасса. По данным ФСБ, убийство организовали украинские спецслужбы, а исполнительницей стала Наталья Вовк, служившая в Нацгвардии Украины. Ранее суд приговорил двоих участников заговора к 3,5 года заключения за изготовление фальшивых документов. Также установлено, что один из полицейских за взятку собирал информацию о семье Дугиной.

Татьяна Миссуми
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