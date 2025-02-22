Нечего хоронить: Внучка скрывает, куда вывезла бочку с телами убитых экс-мэра Самары и его жены

Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супругу Наталью, которых, по версии следствия, жестоко убила их внучка, пока хоронить не будут. Тела пенсионеров по-прежнему не найдены, рассказал близкий друг семейства Тарховых kp.ru. К тому же на данный момент родственники не могут заняться организацией похорон экс-градоначальника и его супруги: дочка погибших отбывает срок за вымогательство 200 миллионов у депутата, внучка — 29-летняя Екатерина — в СИЗО по подозрению в расправе над бабушкой и дедушкой, а правнуку всего 6 лет.

«Тела не найдены до сих пор. Но это не единственная проблема — нет и свидетельства о смерти. Сейчас есть только постановление о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство», это, теоретически, можно считать основанием для признания человека умершим», — объяснил приближенный к семье Тарховых, пожелавший остаться анонимным.

На практике таких случаев крайне мало, поэтому пока нельзя точно сказать, признают ли Виктора Александровича и Наталью Ивановну в ближайшее время умершими, или для получения необходимых документов и заключений придётся ждать окончания следствия (по крайней мере, того момента, когда тела убитых будут найдены и идентифицированы).

Потерпевшей по делу проходит единственная дочка бывшего мэра — Людмила Тархова. Она также единственный дееспособный родственник, который имеет право на оформление всех документов. Но поскольку женщина находится в местах не столь отдалённых, ей нужно написать доверенность, в которой она даст разрешение на организацию похорон родителей, заверить документ у нотариуса, чтобы доверенное лицо занималось оформлением бумаг и проведением всех процедур. Но это очень непросто.

«Этот процесс сложный и достаточно долгий. На данный момент я не слышал ни от кого из знакомых и друзей Виктора Александровича, что кто-то вообще планирует этим заниматься», — пояснил источник.

Пока не будет тел и медицинской справки о смерти, ЗАГС может не выдавать свидетельство о смерти. А без него нельзя оформить похороны. Чтобы получить свидетельство, придется идти в суд. Но тогда Людмиле Тарховой нужно будет делать доверенность и вызывать нотариуса в исправительную колонию, где женщина находится на данный момент.