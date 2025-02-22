Нечего хоронить: Внучка скрывает, куда вывезла бочку с телами убитых экс-мэра Самары и его жены
Кp.ru: Экс-мэра Самары с женой не смогут похоронить без тел и разрешения дочери
Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супругу Наталью, которых, по версии следствия, жестоко убила их внучка, пока хоронить не будут. Тела пенсионеров по-прежнему не найдены, рассказал близкий друг семейства Тарховых kp.ru. К тому же на данный момент родственники не могут заняться организацией похорон экс-градоначальника и его супруги: дочка погибших отбывает срок за вымогательство 200 миллионов у депутата, внучка — 29-летняя Екатерина — в СИЗО по подозрению в расправе над бабушкой и дедушкой, а правнуку всего 6 лет.
«Тела не найдены до сих пор. Но это не единственная проблема — нет и свидетельства о смерти. Сейчас есть только постановление о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство», это, теоретически, можно считать основанием для признания человека умершим», — объяснил приближенный к семье Тарховых, пожелавший остаться анонимным.
На практике таких случаев крайне мало, поэтому пока нельзя точно сказать, признают ли Виктора Александровича и Наталью Ивановну в ближайшее время умершими, или для получения необходимых документов и заключений придётся ждать окончания следствия (по крайней мере, того момента, когда тела убитых будут найдены и идентифицированы).
Потерпевшей по делу проходит единственная дочка бывшего мэра — Людмила Тархова. Она также единственный дееспособный родственник, который имеет право на оформление всех документов. Но поскольку женщина находится в местах не столь отдалённых, ей нужно написать доверенность, в которой она даст разрешение на организацию похорон родителей, заверить документ у нотариуса, чтобы доверенное лицо занималось оформлением бумаг и проведением всех процедур. Но это очень непросто.
«Этот процесс сложный и достаточно долгий. На данный момент я не слышал ни от кого из знакомых и друзей Виктора Александровича, что кто-то вообще планирует этим заниматься», — пояснил источник.
Пока не будет тел и медицинской справки о смерти, ЗАГС может не выдавать свидетельство о смерти. А без него нельзя оформить похороны. Чтобы получить свидетельство, придется идти в суд. Но тогда Людмиле Тарховой нужно будет делать доверенность и вызывать нотариуса в исправительную колонию, где женщина находится на данный момент.
«Остаётся либо ждать, когда тела найдут, или же когда освободится Людмила Тархова и сама займётся организацией похорон своих родителей», — подытожил инсайдер.
Напомним, что о расправе над 77-летним Виктором Тарховым и его супругой стало известно 5 февраля. В убийстве экс-мэра и его супруги подозревают их внучку, которая была почти сразу же арестована. Предварительно, она убила дедушку и бабушку перед новогодними праздниками. Внучка могла расчленить родственников, растворить останки в кислоте и вывезти части тел на помойку в бочке. У Екатерины была наркотическая зависимость и большие долги, из-за которых она и убила Тархова с женой.