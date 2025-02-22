В Госдуме сочли «чёрной меткой» для Зеленского угрозу США отключить Starlink
Депутат ГД Белик: Угроза отключить Starlink стала «чёрной меткой» для Зеленского
Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Американская угроза оставить ВСУ без возможности использовать Starlink стала «чёрной меткой» для Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат ГД от Севастополя член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
«Для Зеленского — это «чёрная метка». Starlink для Украины — это оазис в пустыне, если исчезнет, караван умрёт от жажды. Уверен, что в Киеве тоже это понимают и отдают себе отчёт, чем может для них закончиться бунт на корабле — повешением на рее. Так всегда поступали европейские капитаны, а Трамп, без сомнения, потомок этой цивилизации», — сказал парламентарий в беседе с РИА «Новости».
Собеседник агентства добавил, что Штаты даже не намекают, а посылают Зеленскому прямой сигнал о том, что им безразлично его мнение, как и потери украинской армии. Вашингтон заинтересован в переговорах и в том, чтобы вытрясти с Украины максимальную выгоду, что будет потом — неважно. При этом российская сторона не отказывается от переговоров даже с нынешним лидером киевского режима, однако всем ясно, что этот разговор не будет проходить на равных, а будет больше похож на инструкции «распишитесь здесь и здесь».
Напомним, что США пригрозили отключить Starlink, которым активно пользуются ВСУ, если Владимир Зеленский не захочет подписывать соглашение о разработке редкоземельных металлов. Такое решение оставит ВСУ без надёжной связи на поле боя и оперативной коммуникации между штабами. А в Госдуме считают, что без Starlink посыпется сразу весь украинский фронт.