В Госдуме сочли «чёрной меткой» для Зеленского угрозу США отключить Starlink

«Для Зеленского — это «чёрная метка». Starlink для Украины — это оазис в пустыне, если исчезнет, караван умрёт от жажды. Уверен, что в Киеве тоже это понимают и отдают себе отчёт, чем может для них закончиться бунт на корабле — повешением на рее. Так всегда поступали европейские капитаны, а Трамп, без сомнения, потомок этой цивилизации», — сказал парламентарий в беседе с РИА «Новости».