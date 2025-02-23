«Пытается запутать»: Россиян призвали не впадать в эйфорию от «доброго дядьки» Трампа

Пусть россиян не вводят в заблуждение лестные слова президента США Дональда Трампа об РФ и его конфликт с Владимиром Зеленским. Не исключено, что таким образом Белый дом пытается усыпить бдительность Кремля, чтобы достичь собственных целей. Об этом в беседе с «Царьградом» сообщил журналист Максим Шевченко.

«Политика — это один из способов ведения войны за господство, а война — это искусство обмана, как говорят классики. Поэтому возможно, что все эти громогласные заявления: и про 4% граждан, которые проголосуют за Зеленского, и про то, что ему надо отчитаться по деньгам, — просто шум, задача которого прикрыть какие-то планы», — пояснил эксперт.

По его словам, Москве необходимо узнать реальные мотивы Вашингтона, чтобы победить в политической и дипломатической борьбе. Не стоит слепо доверять всем тем приятным заявлениям, которые поступают от администрации Белого дома.

«Когда вам льстят и говорят приятное в политике, то это значит, что от вас чего-то хотят. Или хотят, чтобы вы приняли что-то за реальность — то, что на самом деле к реальности отношения не имеет. Или, наоборот, хотят, чтобы вы не поняли того, что от вас пытаются скрыть», — заключил журналист.