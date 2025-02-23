«Пытается запутать»: Россиян призвали не впадать в эйфорию от «доброго дядьки» Трампа
Журналист Шевченко: России необходимо разгадать истинные мотивы Трампа
Пусть россиян не вводят в заблуждение лестные слова президента США Дональда Трампа об РФ и его конфликт с Владимиром Зеленским. Не исключено, что таким образом Белый дом пытается усыпить бдительность Кремля, чтобы достичь собственных целей. Об этом в беседе с «Царьградом» сообщил журналист Максим Шевченко.
«Политика — это один из способов ведения войны за господство, а война — это искусство обмана, как говорят классики. Поэтому возможно, что все эти громогласные заявления: и про 4% граждан, которые проголосуют за Зеленского, и про то, что ему надо отчитаться по деньгам, — просто шум, задача которого прикрыть какие-то планы», — пояснил эксперт.
По его словам, Москве необходимо узнать реальные мотивы Вашингтона, чтобы победить в политической и дипломатической борьбе. Не стоит слепо доверять всем тем приятным заявлениям, которые поступают от администрации Белого дома.
«Когда вам льстят и говорят приятное в политике, то это значит, что от вас чего-то хотят. Или хотят, чтобы вы приняли что-то за реальность — то, что на самом деле к реальности отношения не имеет. Или, наоборот, хотят, чтобы вы не поняли того, что от вас пытаются скрыть», — заключил журналист.
Для Дональда Трампа Украина — это вопрос денег, а не безопасности или принципов, о чём говорил президент Польши Дуда. Поэтому его истинные мотивы следует искать где-то поблизости. Однако Россия была участником этой глобальной игры ещё до того, как появились США. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выводы об американском президенте следует делать по его реальным поступкам, а не заявлениям.
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