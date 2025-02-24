Лавров высмеял Зеленского: Меняет мнение чаще, чем зелёные майки
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Украинский главарь Владимир Зеленский меняет собственную позицию по решению конфликта «чаще, чем зелёные майки». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
«Могу только нашу позицию подтвердить, потому что она не менялась, в отличие от позиции персонажа, о котором вы упомянули, который меняет её гораздо чаще, чем зелёные майки», — сказал министр.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что власти США хотят прекращения огня без обеспечения гарантий безопасности для Украины. Экс-комик подчеркнул, что Киев настаивает на противоположном. Ранее Зеленский отказался компенсировать долг перед Соединёнными Штатами. Также главарь режима заявил, что уйдёт в отставку ради мира на Украине.