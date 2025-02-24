Украинский главарь Владимир Зеленский меняет собственную позицию по решению конфликта «чаще, чем зелёные майки». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

«Могу только нашу позицию подтвердить, потому что она не менялась, в отличие от позиции персонажа, о котором вы упомянули, который меняет её гораздо чаще, чем зелёные майки», — сказал министр.