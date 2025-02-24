Отвергнутый Зеленский собрался построить своё НАТО с «контингентами и оборонным производством»

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина создаст свой альянс, если страну не примут в НАТО. Однако для такого плана требуются немалые вложения, которые Киев сам не потянет. Свой очередной «гениальный план» он описал на своей странице в соцсети Х.

«Если Украина не вступит в НАТО, нам придётся создать НАТО на территории Украины. <...> Нам нужно обеспечить такое финансирование, контингенты и оборонное производство, которые будут означать гарантированный мир. Сможем ли мы сделать это сами? Нет», — написал Зеленский.