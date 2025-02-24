Отвергнутый Зеленский собрался построить своё НАТО с «контингентами и оборонным производством»
Зеленский заявил, что Украина создаст свой альянс, если её не примут в НАТО
Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина создаст свой альянс, если страну не примут в НАТО. Однако для такого плана требуются немалые вложения, которые Киев сам не потянет. Свой очередной «гениальный план» он описал на своей странице в соцсети Х.
«Если Украина не вступит в НАТО, нам придётся создать НАТО на территории Украины. <...> Нам нужно обеспечить такое финансирование, контингенты и оборонное производство, которые будут означать гарантированный мир. Сможем ли мы сделать это сами? Нет», — написал Зеленский.
Зеленский уже ранее заявлял о том, что Украине необходимы условия для создания «другого НАТО» прямо на территории страны. Его границы пройдут по востоку Украины, Белоруссии, балтийских стран и Финляндии. Не исключено, что «новым НАТО» для Украины станет Европейский союз, который глава Еврокомиссии фон дер Ляйен хочет переделать в военный блок. Вместе с тем Зеленский хочет увеличить численность украинской армии до 1,5 миллиона человек, если страну всё-таки не возьмут в альянс. Кроме того, главарь киевского режима заявил, что готов оставить пост в обмен на членство страны в НАТО. Он также сказал, что не хочет быть у власти десятилетиями.
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