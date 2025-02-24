На Украине заявили о выходе на финальную стадию переговоров с США по минералам
Стефанишина: Украина и США вышли на финальную стадию переговоров по минералам
США и Украина согласовали практически все детали в соглашении по природным ресурсам. Переговоры находятся на финальной стадии, вскоре Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп смогут подписать это соглашение в Вашингтоне, сказала вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина.
«Украинская и американская команда находятся на завершающих стадиях переговоров о соглашении по минералам. Переговоры были очень конструктивными, почти все ключевые детали согласованы. Мы приверженны его скорому завершению, чтобы перейти к подписанию», — заявила Стефанишина.
Некоторое время назад Соединённые Штаты предложили Украине предоставить право распоряжаться 50% редкоземельных минералов. Изначально Киев согласился на такие условия, но потом сдал назад, потребовав чётких гарантий безопасности. Киев открыт для сотрудничества с партнёрами, однако необходимы чёткие гарантии безопасности. Всё изменилось после визита в украинскую столицу заокеанского посланника.
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