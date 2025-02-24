На Украине заявили о выходе на финальную стадию переговоров с США по минералам

США и Украина согласовали практически все детали в соглашении по природным ресурсам. Переговоры находятся на финальной стадии, вскоре Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп смогут подписать это соглашение в Вашингтоне, сказала вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина.