Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 12:52

На Украине заявили о выходе на финальную стадию переговоров с США по минералам

Стефанишина: Украина и США вышли на финальную стадию переговоров по минералам

США и Украина согласовали практически все детали в соглашении по природным ресурсам. Переговоры находятся на финальной стадии, вскоре Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп смогут подписать это соглашение в Вашингтоне, сказала вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина.

«Украинская и американская команда находятся на завершающих стадиях переговоров о соглашении по минералам. Переговоры были очень конструктивными, почти все ключевые детали согласованы. Мы приверженны его скорому завершению, чтобы перейти к подписанию», — заявила Стефанишина.

Некоторое время назад Соединённые Штаты предложили Украине предоставить право распоряжаться 50% редкоземельных минералов. Изначально Киев согласился на такие условия, но потом сдал назад, потребовав чётких гарантий безопасности. Киев открыт для сотрудничества с партнёрами, однако необходимы чёткие гарантии безопасности. Всё изменилось после визита в украинскую столицу заокеанского посланника.

«Эти крики ни с чем не спутать»: Зеленский наорал на министра США во время обсуждения сделки
«Эти крики ни с чем не спутать»: Зеленский наорал на министра США во время обсуждения сделки
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Victor Yarmolyuk

Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar