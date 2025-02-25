Илон Маск обиделся на Канаду и назвал её ненастоящей страной
Маск назвал Канаду ненастоящей страной в ответ на петицию о лишении гражданства
Илон Маск в футболке I lоve Canada. Обложка © Х / elonmusk
Миллиардер Илон Маск, главенствующий в организации по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), считает Канаду ненастоящей страной после того, как множество жителей страны подписали петицию о лишении его гражданства. Об этом бизнесмен написал на странице в соцсети Х.
«Канада — ненастоящая страна», — написал он в ответ на публикацию одного из пользователей с новостью о петиции.
На сайте нижней палаты парламента Канады 20 февраля появилась петиция о лишении Маска гражданства за занятия «деятельностью, направленной против интересов страны». Подписи, коих пока набралось 230 тысяч, будут собирать до 20 июня.
Недавно премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил мнение, что угрозы президента США Дональда Трампа сделать Канаду 51-м штатом являются реальными, и одна из причин этого кроется в наличии богатых ресурсов страны. Вскоре президент США объявил о введении пошлин в размере 25% на некоторые товары и 10% на энергоресурсы соседей. В ответ Канада ввела пошлины на американские товары. Пока же стороны заморозили эту меру.