Илон Маск обиделся на Канаду и назвал её ненастоящей страной

Миллиардер Илон Маск, главенствующий в организации по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), считает Канаду ненастоящей страной после того, как множество жителей страны подписали петицию о лишении его гражданства. Об этом бизнесмен написал на странице в соцсети Х.

«Канада — ненастоящая страна», — написал он в ответ на публикацию одного из пользователей с новостью о петиции.