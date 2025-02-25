Московский ресторан выкатил к Масленице конопляный блин с Канье Уэстом

В меню одного из московских ресторанов в честь Масленицы появился блин с изображением американского рэпера Канье Уэста. Об этом сообщается на сайте заведения.

«Главная часть десерта — это съедобная фотография, созданная с помощью искусственного интеллекта, на которой шеф-повар запечатлён вместе с Канье Уэстом на Красной площади», — указано в описании блюда.

Шеф-повар Кузьменко с Канье. Фото © Touch Chef’s place & bar