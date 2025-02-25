Московский ресторан выкатил к Масленице конопляный блин с Канье Уэстом
В меню московского ресторана появился блин с Канье Уэстом и коноплёй в составе
Канье Уэст. Обложка © ТАСС / PI via ZUMA Press Wire / Javier Rojas
В меню одного из московских ресторанов в честь Масленицы появился блин с изображением американского рэпера Канье Уэста. Об этом сообщается на сайте заведения.
«Главная часть десерта — это съедобная фотография, созданная с помощью искусственного интеллекта, на которой шеф-повар запечатлён вместе с Канье Уэстом на Красной площади», — указано в описании блюда.
Шеф-повар Кузьменко с Канье. Фото © Touch Chef’s place & bar
В ресторане сообщили, что десерт был создан шеф-поваром Никитой Кузьменко. Блин включает в себя конопляный крамбл и мусс из конопли, а также белый и чёрный шоколад. Чтобы попробовать это угощение, потребуется заплатить 1200 рублей.
А ранее Life.ru писал, что в прошлом году активно ходили слухи о подготовке концерта Канье Уэста в Москве. Причём рэпер даже прибыл в Москву в июне 2024-го, но с другой целью. Канье посетил столицу России ради дня рождения дизайнера Гоши Рубчинского. Тот познакомил артиста со своей мамой, после чего они отправились на прогулку по Москве-реке. Утверждалось также, что концерт Канье в Москве состоится в сентябре, однако позже в «Лужниках» опровергли эту информацию. СМИ писали, что исполнителю предлагали восемь миллионов долларов.