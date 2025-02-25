Журналист Чей Боуз заявил, что Зеленский теряет контроль над властью
Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X заявил, что Владимир Зеленский начинает терять контроль над ситуацией. Он отметил, что даже те СМИ в Киеве, которые раньше поддерживали президента, начали его критиковать, а парламент стал менее зависимым от его влияния.
Напомним, накануне Рада провалила голосование за продление полномочий Зеленского. За проголосовали 218 депутатов при необходимых 226. После этого парламент Украины предпринял вторую попытку. Голосование состоялось, но с трибуны Рады прозвучал призыв к Зеленскому не идти на выборы.
Между тем российские солдаты под Белогоровкой обнаружили группу мёртвых бойцов ВСУ. В телефоне одного из них было найдено видео, где он обращается к Владимиру Зеленскому и желает главарю киевского режима участи Адольфа Гитлера.
Shutterstock/FOTODOM/Alessia Pierdomenico