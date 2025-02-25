Журналист Чей Боуз заявил, что Зеленский теряет контроль над властью

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X заявил, что Владимир Зеленский начинает терять контроль над ситуацией. Он отметил, что даже те СМИ в Киеве, которые раньше поддерживали президента, начали его критиковать, а парламент стал менее зависимым от его влияния.