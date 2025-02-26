Полевой штаб экологов и волонтёров создали в парке «Анапская пересыпь»
В природном парке «Анапская пересыпь» был создан полевой штаб для координации действий волонтёрских экологических сообществ. Его задачами называются изучение опыта по ликвидации последствий аварий, разработка новых методов очистки территории и профилактика загрязнений. Об этом рассказали в общественной организации «Зелёный патруль», участвующей в реализации проекта.
«Деятельность штаба ориентирована не только на устранение последствий текущей чрезвычайной ситуации, но и на формирование долгосрочной системы мониторинга, защиты и восстановления экосистемы Черноморского побережья. Опыт, полученный в ходе этой работы, станет основой для разработки эффективных природоохранных инициатив в будущем», — говорится в тексте.
По словам главы «Зелёного патруля» и руководителя проекта «Чистая Арктика» Андрея Нагибина, открытие штаба должно стать не просто кратковременной мерой после разлива мазута в Чёрном море, но и серьёзным шагом по формированию долгосрочной стратегии, нацеленной на защиту экосистем юга России. Он добавил, что штаб призван объединить усилия волонтёров, экологов, бизнесменов и чиновников, а также облегчить обмен опытом.
Сейчас волонтёры «Зелёного патруля» и «Чистой Арктики» помогают устранять последствия разлива мазута в Чёрном море, работы продолжаются, в том числе и по спасению животных. Так, пострадало более 5000 птиц и несколько десятков дельфинов.
Напомним, что в декабре 2024 года в Чёрном море потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате катастрофы в воду попало около трёх тысяч тонн мазута. Волонтёры и спасатели очищают прибрежные зоны от мазутных пятен. В феврале зафиксированы новые очаги мазута. Работы по устранению последствий катастрофы ведутся до сих пор.
Оперштаб Краснодарского края