Полевой штаб экологов и волонтёров создали в парке «Анапская пересыпь»

В природном парке «Анапская пересыпь» был создан полевой штаб для координации действий волонтёрских экологических сообществ. Его задачами называются изучение опыта по ликвидации последствий аварий, разработка новых методов очистки территории и профилактика загрязнений. Об этом рассказали в общественной организации «Зелёный патруль», участвующей в реализации проекта.

«Деятельность штаба ориентирована не только на устранение последствий текущей чрезвычайной ситуации, но и на формирование долгосрочной системы мониторинга, защиты и восстановления экосистемы Черноморского побережья. Опыт, полученный в ходе этой работы, станет основой для разработки эффективных природоохранных инициатив в будущем», — говорится в тексте.

По словам главы «Зелёного патруля» и руководителя проекта «Чистая Арктика» Андрея Нагибина, открытие штаба должно стать не просто кратковременной мерой после разлива мазута в Чёрном море, но и серьёзным шагом по формированию долгосрочной стратегии, нацеленной на защиту экосистем юга России. Он добавил, что штаб призван объединить усилия волонтёров, экологов, бизнесменов и чиновников, а также облегчить обмен опытом.