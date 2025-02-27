Украина сорвала подписание меморандума с США в Вашингтоне
NYT: Киев не захотел подписывать меморандум с Байденом после победы Трампа
Киевская верхушка не стала подписывать меморандум о взаимопонимании с администрацией 46-го президента США Джо Байдена. Украинские власти просто отказались от документа, сообщает The New York Times (NYT).
Меморандум предусматривал, что Незалежная будет уведомлять Вашингтон о возможных инициативах в сфере полезных ископаемых. Страна должна была дважды подписать данный документ.
Вице-премьер Украины Юлия Свириденко не явилась на встречи в Вашингтоне в назначенные дни. В итоге официальный Киев заявил о намерении заключить соглашение с Трампом, который уже выиграл выборы к тому времени.
Напомним, что США предложили Украине возможность распоряжаться 50% редкоземельных минералов. Изначально Киев согласился с этими условиями, но позже изменил свою позицию, потребовав чётких гарантий безопасности. Украина готова к сотрудничеству с партнёрами, однако для этого необходимы конкретные гарантии. Обстановка изменилась после визита в Киев представителя из-за океана.
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