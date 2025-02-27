Киевская верхушка не стала подписывать меморандум о взаимопонимании с администрацией 46-го президента США Джо Байдена. Украинские власти просто отказались от документа, сообщает The New York Times (NYT).

Меморандум предусматривал, что Незалежная будет уведомлять Вашингтон о возможных инициативах в сфере полезных ископаемых. Страна должна была дважды подписать данный документ.

Вице-премьер Украины Юлия Свириденко не явилась на встречи в Вашингтоне в назначенные дни. В итоге официальный Киев заявил о намерении заключить соглашение с Трампом, который уже выиграл выборы к тому времени.