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27 февраля, 10:21

Украина сорвала подписание меморандума с США в Вашингтоне

NYT: Киев не захотел подписывать меморандум с Байденом после победы Трампа

Киевская верхушка не стала подписывать меморандум о взаимопонимании с администрацией 46-го президента США Джо Байдена. Украинские власти просто отказались от документа, сообщает The New York Times (NYT).

Меморандум предусматривал, что Незалежная будет уведомлять Вашингтон о возможных инициативах в сфере полезных ископаемых. Страна должна была дважды подписать данный документ.

Вице-премьер Украины Юлия Свириденко не явилась на встречи в Вашингтоне в назначенные дни. В итоге официальный Киев заявил о намерении заключить соглашение с Трампом, который уже выиграл выборы к тому времени.

NYT: США упорно пытались убрать гарантии безопасности из сделки с Украиной
NYT: США упорно пытались убрать гарантии безопасности из сделки с Украиной

Напомним, что США предложили Украине возможность распоряжаться 50% редкоземельных минералов. Изначально Киев согласился с этими условиями, но позже изменил свою позицию, потребовав чётких гарантий безопасности. Украина готова к сотрудничеству с партнёрами, однако для этого необходимы конкретные гарантии. Обстановка изменилась после визита в Киев представителя из-за океана.

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Shutterstock / FOTODOM / Anna Bohdan

Наталья Афонина
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