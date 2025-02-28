Дело любит тишину: В Совфеде объяснили отсутствие заявлений по итогам переговоров в Стамбуле

Отсутствие заявлений после очередного раунда переговоров России и США в Стамбуле не означает, что встреча прошла безрезультатно или плохо. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Андрей Климов, пояснивший, что мероприятие носило технический характер и переговорщикам предстоит ещё много работы.

«На самом деле, люди не знают об исходах тысяч переговоров. Просто гипертрофированное внимание к этим техническим встречам вызвало и гипертрофированные ожидания. На самом деле, таких контактов впереди ещё будет немало, и относиться к этому нужно спокойнее. Мы же делаем это не ради пиар-шоу, а для того, чтобы две ядерные сверхдержавы вернулись к нормальным дипломатическим отношениям», — объяснил законодатель в беседе с «Лентой.ру».