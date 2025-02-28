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28 февраля, 10:16

Дело любит тишину: В Совфеде объяснили отсутствие заявлений по итогам переговоров в Стамбуле

Сенатор Климов: Тишина после переговоров РФ и США не говорит о плохом результате

Отсутствие заявлений после очередного раунда переговоров России и США в Стамбуле не означает, что встреча прошла безрезультатно или плохо. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Андрей Климов, пояснивший, что мероприятие носило технический характер и переговорщикам предстоит ещё много работы.

«На самом деле, люди не знают об исходах тысяч переговоров. Просто гипертрофированное внимание к этим техническим встречам вызвало и гипертрофированные ожидания. На самом деле, таких контактов впереди ещё будет немало, и относиться к этому нужно спокойнее. Мы же делаем это не ради пиар-шоу, а для того, чтобы две ядерные сверхдержавы вернулись к нормальным дипломатическим отношениям», — объяснил законодатель в беседе с «Лентой.ру».

Собеседник издания напомнил, что повестка минувшей встречи, как и многих из тех, что ещё произойдут, касается именно работы дипмиссий в России и Штатах. Результаты переговоров будут обнародованы, как только появятся конкретные договорённости. В таких вопросах есть много технических вопросов, требующих аккуратного решения, особенно на фоне четырёх лет сворачивания двусторонних отношений, последствия которого нельзя отменить за шесть часов.

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Напомним, встреча российской и американской делегаций в Стамбуле прошла вчера и продлилась шесть с половиной часов. Точной информации нет даже о полных составах делегации, за исключением сообщения, что сторону РФ представлял кандитат в послы России в Штатах Александр Дарчиев. В Госдепе по завершению переговоров дали лишь один комментарий — сторонам удалось договориться о конкретных шагах для стабилизации отношений.

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Shutterstock / FOTODOM / Novikov Aleksey

Юрий Лысенко
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