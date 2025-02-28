«Ему вообще всё равно»: Эксперт предупредил о готовности Трампа «переобуться» по Украине

Президент США Дональд Трамп внимательно следит за развитием переговоров по Украине и, если это будет выгодно ему, не постесняется изменить свою риторику, независимо от того, кто находится у власти в Киеве, будь то Владимир Зеленский или кто-то другой. Об этом заявил доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

«Я думаю, что Дональд Трамп не знает, диктатор ли Зеленский или нет. Ему вообще всё равно, он исходит из того, как развиваются события вокруг сюжета, по которому идут переговоры. Ему всё равно какой Зеленский, ему не принципиально, диктатор он или нет. Будет он президентом или не будет. Если в интересах Соединённых Штатов будет, чтобы он оставался на посту президента, значит, они так и будут играть эту партию», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Политолог отметил, что президент США не воспринимает свои высказывания как обязательные указания для формирования политики. Это говорит о том, что обстановка изменилась, и такая перемена в риторике не должна вызывать удивления. Он подчеркнул, что глава Овального кабинета принимает решения в зависимости от текущей ситуации, поэтому не стоит слишком радоваться тому, что говорит американский лидер, даже если это может быть выгодно для России в контексте урегулирования конфликта на Украине.