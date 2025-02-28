«Ему вообще всё равно»: Эксперт предупредил о готовности Трампа «переобуться» по Украине
Политолог Ярыгин: Трамп ради выгоды в вопросах по Украине может сменить риторику
Президент США Дональд Трамп внимательно следит за развитием переговоров по Украине и, если это будет выгодно ему, не постесняется изменить свою риторику, независимо от того, кто находится у власти в Киеве, будь то Владимир Зеленский или кто-то другой. Об этом заявил доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.
«Я думаю, что Дональд Трамп не знает, диктатор ли Зеленский или нет. Ему вообще всё равно, он исходит из того, как развиваются события вокруг сюжета, по которому идут переговоры. Ему всё равно какой Зеленский, ему не принципиально, диктатор он или нет. Будет он президентом или не будет. Если в интересах Соединённых Штатов будет, чтобы он оставался на посту президента, значит, они так и будут играть эту партию», — сказал он в беседе с РИА «Новости».
Политолог отметил, что президент США не воспринимает свои высказывания как обязательные указания для формирования политики. Это говорит о том, что обстановка изменилась, и такая перемена в риторике не должна вызывать удивления. Он подчеркнул, что глава Овального кабинета принимает решения в зависимости от текущей ситуации, поэтому не стоит слишком радоваться тому, что говорит американский лидер, даже если это может быть выгодно для России в контексте урегулирования конфликта на Украине.
Ранее Life.ru сообщал, что вечером 28 февраля в США пройдут переговоры между главой Белого дома и Зеленским, который уже прибыл в Штаты. Ожидается, что политики подпишут сделку о редкоземельных металлах. Уточнялось, что встреча начнётся в 21:00 по Москве. Американского лидера до этого уличили в «переобувании». Сначала он назвал главу киевского режима диктатором, однако позже удивился собственному заявлению и заявил, что уважает Зеленского.
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