Суд в закрытом режиме в Тамбове решит вопрос ужесточения меры пресечения Попову

Сотрудники Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний доставят фигуранта уголовного дела о мошенничестве, бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, в Тамбовский гарнизонный военный суд, сообщает ТАСС. Согласно информации агентства, 28 февраля на заседании рассмотрят возможность изменения меры пресечения генералу Спартака с домашнего ареста на содержание под стражей. Уточняется, что слушание пройдёт в закрытом режиме.