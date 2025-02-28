Суд в закрытом режиме в Тамбове решит вопрос ужесточения меры пресечения Попову
Сотрудники Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний доставят фигуранта уголовного дела о мошенничестве, бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, в Тамбовский гарнизонный военный суд, сообщает ТАСС. Согласно информации агентства, 28 февраля на заседании рассмотрят возможность изменения меры пресечения генералу Спартака с домашнего ареста на содержание под стражей. Уточняется, что слушание пройдёт в закрытом режиме.
«Сотрудники доставят Попова из Москвы в военный суд Тамбова, где сегодня рассмотрят ходатайство военной прокуратуры об ужесточении генералу меры пресечения», — объяснил собеседник агентства.
Напомним, Попова арестовали в мае 2024 года. Его обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. По данным следствия, он причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн металлических изделий на сумму более 130 миллионов рублей. Сначала военного хотели посадить в СИЗО, но однако потом оправили под домашний арест. Позже экспертиза выявила, что подпись на документах, которые обвинение использует в качестве доказательства вины Попова, подделана. Поэтому адвокаты пытаются убедить суд в том, что дело сфабриковали, чтобы подставить генерала.
ТАСС / Карпухин Сергей