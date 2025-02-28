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28 февраля, 18:39

Трамп осадил Зеленского за отказ заканчивать конфликт и напомнил о катастрофе на фронте

Трамп заявил Зеленскому, что у Украины проблемы на фронте

Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что у Украины серьёзные проблемы на фронте, и конфликт с Россией надо заканчивать как можно скорее. Это произошло во время общения с прессой в Белом доме.

Разговор завязался после перепалки киевского лидера с вице-президентом Штатов Джей-Ди Вэнсом, после чего слово взял глава США и резонно напомнил, о плачевном положении украинской армии на поле боя. С такого аргумента он начал объяснять Зеленскому, что Незалежной больше, чем кому-либо, нужно закончить конфликт.

Зеленский не придумал ничего лучше, чем начать спорить с главой Штатов. Он заявил, что конфликт затрагивает всех, и американцы просто отгородились от неё океаном, но однажды и США придётся несладко.

«Вы не можете этого знать. Не говорите нам, что мы будем чувствовать. Мы стараемся решить вашу проблему. Не нужно нам навязывать свою позицию», — оборвал его хозяин Белого дома.

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Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы подписать с главой США соглашение о редкоземельных металлах. Встреча началась с веселья: президент Штатов назвал экс-комика, как обычно одетого в милитари-стиль, «приодевшимся». Дальше — больше: киевский лидер устроил в прямом эфире перепалку с вице-президентом Джей-Ди Вэнсом, заявившим, что власти Украины своими действиями практически полностью искоренили мужское население собственной страны. В ответ он услышал от гостя предложение поехать на фронт и посмотреть как там дела.

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«Единые новости»

Юрий Лысенко
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