Трамп осадил Зеленского за отказ заканчивать конфликт и напомнил о катастрофе на фронте

Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что у Украины серьёзные проблемы на фронте, и конфликт с Россией надо заканчивать как можно скорее. Это произошло во время общения с прессой в Белом доме.

Разговор завязался после перепалки киевского лидера с вице-президентом Штатов Джей-Ди Вэнсом, после чего слово взял глава США и резонно напомнил, о плачевном положении украинской армии на поле боя. С такого аргумента он начал объяснять Зеленскому, что Незалежной больше, чем кому-либо, нужно закончить конфликт.

Зеленский не придумал ничего лучше, чем начать спорить с главой Штатов. Он заявил, что конфликт затрагивает всех, и американцы просто отгородились от неё океаном, но однажды и США придётся несладко.