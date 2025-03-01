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Специальная военная операция (СВО)

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1 марта, 00:20

«Вот почему я здесь»: Зеленский признал, что Украине будет трудно без США

Зеленский: Украине будет трудно продолжать конфликт без поддержки США

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что Украина не сможет продолжать противостояние с Россией без поддержки США.

«Сможет ли Украина выиграть эту войну или сдержать Россию без постоянной помощи США? Нам будет трудно. Вот почему я здесь», — сказал Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о возможном прекращении военной помощи Украине после скандального конфликта с Зеленским.

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Экс-комик же отказался извиняться за грубую перепалку с Трампом. Напомним, встреча проходила в Вашингтоне и закончилась скандалом: американский лидер обвинил Зеленского в нежелании заключать мир. В итоге стороны не подписали согласованный договор по редкоземельным ресурсам.

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president.gov.ua

Артём Гапоненко
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