«Вот почему я здесь»: Зеленский признал, что Украине будет трудно без США

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что Украина не сможет продолжать противостояние с Россией без поддержки США.

«Сможет ли Украина выиграть эту войну или сдержать Россию без постоянной помощи США? Нам будет трудно. Вот почему я здесь», — сказал Зеленский.