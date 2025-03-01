Марко Рубио призвал Зеленского извиниться перед Трампом за скандал в Белом доме

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен извиниться перед Дональдом Трампом за скандальную перепалку на переговорах в Белом доме.

Рубио отметил, что встреча двух лидеров обернулась фиаско из-за поведения экс-комика. Он также выразил сомнения в искренности заявлений Зеленского о стремлении к миру.

Ранее Зеленский отказался извиняться перед Трампом, заявив, что не «сделал что-то плохое». При этом киевский лидер отметил, что Украина хочет закончить конфликт.