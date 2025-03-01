Марко Рубио призвал Зеленского извиниться перед Трампом за скандал в Белом доме
Марко Рубио. Обложка © Х / Secretary Marco Rubio
Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен извиниться перед Дональдом Трампом за скандальную перепалку на переговорах в Белом доме.
Рубио отметил, что встреча двух лидеров обернулась фиаско из-за поведения экс-комика. Он также выразил сомнения в искренности заявлений Зеленского о стремлении к миру.
Ранее Зеленский отказался извиняться перед Трампом, заявив, что не «сделал что-то плохое». При этом киевский лидер отметил, что Украина хочет закончить конфликт.
Ранее сообщалось, что США могут свернуть всю военную помощь Украине после перепалки Зеленского и Трампа. В Белом доме вообще не оценили поведение просроченного политика. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что Зеленский проявил враждебность по отношению к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. По её словам, именно украинский лидер стал инициатором конфликта. Напомним, что из-за произошедшего сорвалась сделка по полезным ископаемым.