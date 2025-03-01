Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 03:37

Марко Рубио призвал Зеленского извиниться перед Трампом за скандал в Белом доме

Марко Рубио. Обложка © Х / Secretary Marco Rubio

Марко Рубио. Обложка © Х / Secretary Marco Rubio

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен извиниться перед Дональдом Трампом за скандальную перепалку на переговорах в Белом доме.

Рубио отметил, что встреча двух лидеров обернулась фиаско из-за поведения экс-комика. Он также выразил сомнения в искренности заявлений Зеленского о стремлении к миру.

Ранее Зеленский отказался извиняться перед Трампом, заявив, что не «сделал что-то плохое». При этом киевский лидер отметил, что Украина хочет закончить конфликт.

Глава Минфина США Бессент: Зеленский заранее готовил конфликт с Трампом и Вэнсом
Глава Минфина США Бессент: Зеленский заранее готовил конфликт с Трампом и Вэнсом

Ранее сообщалось, что США могут свернуть всю военную помощь Украине после перепалки Зеленского и Трампа. В Белом доме вообще не оценили поведение просроченного политика. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что Зеленский проявил враждебность по отношению к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. По её словам, именно украинский лидер стал инициатором конфликта. Напомним, что из-за произошедшего сорвалась сделка по полезным ископаемым.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Марко Рубио
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar