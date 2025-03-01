«Визуально — не очень»: В Кремле оценили состояние загнанного в угол Зеленского
Песков заявил, что внешне состояние Зеленского выглядит не очень
Внешнее состояние Владимира Зеленского является не очень хорошим. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не чувствует ли глава киевского режима себя загнанным в угол.
Песков заявил, что Владимир Зеленский выглядит внешне не очень хорошо. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Выглядит не очень визуально, но надо спрашивать у него», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Уточняется, что журналист записал комментарий Пескова ещё 26 февраля — до перепалки Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме 28 февраля.
А накануне состоялась «разгорячённая» встреча Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. Предполагалось, что стороны подпишут договор по полезным ископаемым, но сделка в итоге сорвалась. Во время беседы президент США обвинил экс-комика в неуважении к американской администрации и её усилиям по мирному разрешению конфликта на Украине. Кроме того, в США подметили, что глава киевского режима якобы на русском языке нецензурно обругал американского вице-президента Джея Ди Вэнса. Сам Зеленский объяснил своё поведение просто эмоциональным состоянием.
Life.ru