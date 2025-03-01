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1 марта, 10:32

«Визуально — не очень»: В Кремле оценили состояние загнанного в угол Зеленского

Песков заявил, что внешне состояние Зеленского выглядит не очень

Внешнее состояние Владимира Зеленского является не очень хорошим. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не чувствует ли глава киевского режима себя загнанным в угол.

Песков заявил, что Владимир Зеленский выглядит внешне не очень хорошо. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Выглядит не очень визуально, но надо спрашивать у него», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Уточняется, что журналист записал комментарий Пескова ещё 26 февраля — до перепалки Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме 28 февраля.

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А накануне состоялась «разгорячённая» встреча Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. Предполагалось, что стороны подпишут договор по полезным ископаемым, но сделка в итоге сорвалась. Во время беседы президент США обвинил экс-комика в неуважении к американской администрации и её усилиям по мирному разрешению конфликта на Украине. Кроме того, в США подметили, что глава киевского режима якобы на русском языке нецензурно обругал американского вице-президента Джея Ди Вэнса. Сам Зеленский объяснил своё поведение просто эмоциональным состоянием.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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