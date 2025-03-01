«Визуально — не очень»: В Кремле оценили состояние загнанного в угол Зеленского

Внешнее состояние Владимира Зеленского является не очень хорошим. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не чувствует ли глава киевского режима себя загнанным в угол.

Песков заявил, что Владимир Зеленский выглядит внешне не очень хорошо. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Выглядит не очень визуально, но надо спрашивать у него», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.