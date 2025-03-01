«Жизнь — как зебра»: Буйнов обратился к подписчикам после резонансного ДТП
Певец Буйнов после ДТП в Подмосковье поздравил подписчиков с приходом весны
Певец Александр Буйнов с собакой. Обложка © Telegram / Александр Буйнов
В первый день весны — 1 марта — певец Александр Буйнов опубликовал трогательное видео с собакой. На днях артист попал в эпицентр событий после ДТП, в результате которого пострадала воспитательница детского сада.
Певец Александр Буйнов вышел погулять с собакой. Видео © Telegram / Александр Буйнов
«Здравствуйте, дорогие подписчики! Жизнь – как зебра – полоса белая, полос чёрная. К счастью – они меняются! В первый день весны, друзья, я хочу пожелать всем здоровья, благополучия, пусть у Вас всё будет хорошо! Солнечный день уже становится длиннее, а это признаки долгожданной весны, которая всегда приносит с собой новые надежды и мечты. Давайте вместе создавать для себя и своих близких счастливые моменты, а перед собой будем ставить новые цели», — написал певец в телеграм-канале.
В комментариях подписчики задали вопрос артисту, как самочувствие у Аллы Николаевны, которая пострадала в ДТП. Буйнов отметил, что она выздоравливает. Певец добавил, что находится на связи с её сыном.
Напомним, что 26 февраля в Подмосковье Александр Буйнов сбил 61-летнюю воспитательницу детского сада. Продюсер артиста утверждает, что певец пытался оказать помощь пострадавшей после происшествия. Однако сама женщина заявила, что певец даже не выходил из машины. В результате артиста могут лишить права управлять транспортным средством. Впоследствии сам исполнитель выступил с опровержением, отметив, что обвинения в его бездействии после наезда на женщину являются спекулятивными.