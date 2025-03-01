«Жизнь — как зебра»: Буйнов обратился к подписчикам после резонансного ДТП

«Здравствуйте, дорогие подписчики! Жизнь – как зебра – полоса белая, полос чёрная. К счастью – они меняются! В первый день весны, друзья, я хочу пожелать всем здоровья, благополучия, пусть у Вас всё будет хорошо! Солнечный день уже становится длиннее, а это признаки долгожданной весны, которая всегда приносит с собой новые надежды и мечты. Давайте вместе создавать для себя и своих близких счастливые моменты, а перед собой будем ставить новые цели», — написал певец в телеграм-канале.