Трампа впечатлила работа Вэнса на встрече с Зеленским в Белом доме, узнали СМИ

Глава США Дональд Трамп был поражён поведением своего вице-президента Джей-Ди Вэнса на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников из администрации американского лидера.

«Трамп был впечатлён поведением Вэнса на встрече [с Зеленским]», — указано в материале.

Авторы статьи уточнили, что с момента встречи с Зеленским республиканец несколько раз указывал работникам Белого дома, что его бывший вице-президент Майк Пенс никогда бы так себя не повёл на переговорах. По информации газеты, перепалка между Зеленским и Трампом не была частью запланированной стратегии. Вэнс и президент США не предполагали, что встреча перерастёт в конфликт на глазах у журналистов.

В материале говорится, что вице-президент США высказался на встрече, так как ему не понравился вопрос, заданный хозяину Белого дома по поводу потепления отношений с РФ. Политик хотел поддержать Трампа. Авторы статьи отметили, что Зеленский начал раздражать политиков ещё раньше, когда отверг слова президента и указал на необходимость более широкого мирного соглашения. Газета пишет, что глава киевского режима не сосредоточился на сделке по ресурсам, ради которой собственно и прилетел в Вашингтон.