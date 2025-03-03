Блиновской отказались дать отсрочку исполнения приговора до 14-летия её детей
Елена Блиновская. Обложка © Life.ru
Суд в Москве не предоставил «королеве марафонов» Елене Блиновской отсрочку от исполнения наказания до достижения её детьми возраста 14 лет. Об этом сообщили в суде.
«До вступления приговора в законную силу Блиновская будет содержаться в СИЗО», — указал судья.
Ранее Блиновская и её адвокаты ходатайствовали об отсрочке наказания.
Напомним, что «королеву марафонов» задержали весной 2023 года на границе с Белоруссией при попытке покинуть Россию на арендованном авто. Известно, что тогда налоговая нашла у неё почти миллиард рублей неуплаченных долгов. Спустя год «королева марафонов» оплатила свыше 140 миллионов рублей, но из-за пеней долг рос. 1 августа прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу блогерши, а на следующий день после этого стало известно, что Блиновская распродаёт квартиры и автопарк, чтобы погасить долги. 3 марта суд приговорил «королеву марафонов» к 5 годам колонии общего режима. Также её оштрафовали на один миллион рублей и на 4 года запретили ей заниматься коммерческой деятельностью. Суд решил изъять всё её имущество в пользу государства.