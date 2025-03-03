«Следим за ситуацией»: В ЕК не видят проблем с поставками газа через «Турецкий поток»
ЕК: Брюссель не видит проблем с поставками газа через «Турецкий поток»
В Еврокомиссии не видят никаких проблем с поставками газа через «Турецкий поток» после атаки ВСУ на инфраструктуру газопровода. Такое заявление сделала представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.
«Что касается атаки дронов на «Турецкий поток», у нас нет информации о каких-либо проблемах с потоками газа и безопасностью поставок. Мы внимательно следим за всей энергетической инфраструктурой», — указала Итконен на пресс-конференции в Брюсселе.
При этом ЕК отказалась комментировать заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что Брюссель нарушил гарантии энергобезопасности его страны.
Напомним, что в ночь на 28 февраля киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» на Кубани. Три украинских дрона были ликвидированы на безопасном расстоянии от объекта в Краснодарском крае. Все беспилотники были успешно нейтрализованы в ходе отражения атаки, подача топлива осуществляется стабильно. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва внимательно следит за происходящим и готова принимать необходимые меры для защиты инфраструктуры. Министр также сообщил, что переговорил с венгерским коллегой Петером Сийярто по поводу атаки на газопровод. Тот заявил, что атака ВСУ на «Турецкий поток» является посягательством на суверенитет Венгрии.
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