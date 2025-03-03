«Следим за ситуацией»: В ЕК не видят проблем с поставками газа через «Турецкий поток»

В Еврокомиссии не видят никаких проблем с поставками газа через «Турецкий поток» после атаки ВСУ на инфраструктуру газопровода. Такое заявление сделала представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

«Что касается атаки дронов на «Турецкий поток», у нас нет информации о каких-либо проблемах с потоками газа и безопасностью поставок. Мы внимательно следим за всей энергетической инфраструктурой», — указала Итконен на пресс-конференции в Брюсселе.