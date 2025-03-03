Всё впереди: Кинокритик призвал не расстраиваться из-за неполученного Борисовым «Оскара»

Российского актёра Юру Борисова ещё только ожидает взлёт карьеры в Голливуде, а «Оскары» будут впереди. Об этом заявил кинокритик Роман Григорьев.

Эксперт признался, что был удивлён распределением наград в этом году. На его взгляд, у «Аноры» слишком много «Оскаров», учитывая то, какие достойные конкуренты были у фильма. А что касается Юры Борисова, то было бы прекрасно увидеть в его руках золотую статуэтку, но актёр получил кое-что не менее, а может быть и более ценное — мировую известность.