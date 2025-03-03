Всё впереди: Кинокритик призвал не расстраиваться из-за неполученного Борисовым «Оскара»
Кинокритик Григорьев: «Оскары» ждут Борисова впереди
Российского актёра Юру Борисова ещё только ожидает взлёт карьеры в Голливуде, а «Оскары» будут впереди. Об этом заявил кинокритик Роман Григорьев.
Эксперт признался, что был удивлён распределением наград в этом году. На его взгляд, у «Аноры» слишком много «Оскаров», учитывая то, какие достойные конкуренты были у фильма. А что касается Юры Борисова, то было бы прекрасно увидеть в его руках золотую статуэтку, но актёр получил кое-что не менее, а может быть и более ценное — мировую известность.
«Оскар» был бы вишенкой на торте. «Оскар» в своё время был нужен Леонардо Ди Каприо, который на радостях его чуть ли в баре не потерял. А у Юры Борисова, я думаю, все «Оскары» ещё впереди», — сказал он в беседе с 360.ru.
Напомним, Юра Борисов не выиграл «Оскар» в номинации за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Анора», эту награду завоевал Киран Калкин, сыгравший в картине «Настоящая боль». Тем не менее россиянину достался утешительный приз — его мастерство со сцены признал неподражаемый Роберт Дауни-младший. Если вам интересно узнать всех лауреатов «Оскара-2025», то Life.ru составил для вас список.
ТАСС / AP / Jordan Strauss