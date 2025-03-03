«Ниже нуля»: В Европе зафиксированы аномальные цены на электричество
Bloomberg: Цены на электричество в ряде стран ЕС упали до отрицательных значений
Солнечные электростанции в Германии довели выработку электроэнергии до максимальных объёмов с сентября 2024 года. В результате в некоторых странах ЕС цены на электричество упали до отрицательных показателей, сообщает агентство Bloomberg.
В Германии в определённый момент стоимость мегаватт-часа составляла минус 17,73 евро (1600 рублей). Похожая ситуация складывалась в Нидерландах и Бельгии. В статье указано, что случаи отрицательных цен на электроэнергию в Европе становятся всё более частыми, так как предложение превышает спрос. Однако это сильно беспокоит тех, кто инвестировал в солнечную и ветровую энергетику, потому что цены ниже нуля делают эти проекты менее рентабельными.
А ранее Life.ru писал, что в Литве начали разбирать линии ЛЭП на Калининградскую область. Власти объяснили это ненужностью конструкций после отключения стран Балтии от единой энергосистемы (БРЭЛЛ) и синхронизации с ЕС. Кстати, в Прибалтике использовали российскую электроэнергию на протяжении 30 лет. Но теперь страны вышли из единой энергосистемы, чтобы повысить «энергетическую безопасность». Синхронизация с ЕС состоялась 10 февраля. После этого в Эстонии, Литве и Латвии резко подскочили цены на свет.
Shutterstock / FOTODOM / rizal arifiyanto