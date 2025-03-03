«Ниже нуля»: В Европе зафиксированы аномальные цены на электричество

Солнечные электростанции в Германии довели выработку электроэнергии до максимальных объёмов с сентября 2024 года. В результате в некоторых странах ЕС цены на электричество упали до отрицательных показателей, сообщает агентство Bloomb erg.

В Германии в определённый момент стоимость мегаватт-часа составляла минус 17,73 евро (1600 рублей). Похожая ситуация складывалась в Нидерландах и Бельгии. В статье указано, что случаи отрицательных цен на электроэнергию в Европе становятся всё более частыми, так как предложение превышает спрос. Однако это сильно беспокоит тех, кто инвестировал в солнечную и ветровую энергетику, потому что цены ниже нуля делают эти проекты менее рентабельными.