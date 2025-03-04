Дюймовочки на экране: 6 маленьких российских актрис, чей рост не превышает 160 сантиметров

Небольшой рост — не помеха успеху. Так считал ещё Дени Де Вито, который в высоту всего 155 сантиметров. Своего роста стеснялся Дэниел Рэдклифф, а потом подумал, что всё это неважно, ведь он Гарри Поттер. А Мухаммед Али вообще говорил: «Если вы считаете себя большим и сильным, то скажите мне, какой у вас рост, чтобы я знал, на сколько отойти, когда вы будете падать». Наши сегодняшние героини — актрисы, к счастью, им не приходится выходить на ринг и ронять кого-то. Предлагаем ознакомиться с их историями в материале.

Какой рост у Натальи Варлей

Наталья Варлей — одна из самых прекрасных и любимых актрис периода расцвета СССР. Фото © «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Наталья Варлей — актриса, в наибольшей степени известная по фильму «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Легендарная студентка Нина в 1966 году поразила всех кинозрителей своей красотой и продолжает поражать до сих пор. Потом Варлей сыграла панночку в фильме «Вий» по рассказу Гоголя. Рост актрисы — 150 сантиметров. И добиться больших высот в кино это ей совсем не помешало.

Какой рост у Ирины Пеговой

Ирина Пегова — народная артистка Российской Федерации, известная по фильму «Свингеры». Фото © Kinopoisk

Ирина Пегова — дважды лауреат премии «Золотая маска» и народная артистка Российской Федерации. Она снималась в сериале «Доктор Рихтер» и в фильме «Свингеры», но больше внимания как будто бы уделяет театральной карьере — служит в Театре Олега Табакова и Театре Петра Фоменко. Рост актрисы — 155 сантиметров.

Какой рост у Ольги Кузьминой

Ольга Кузьмина известна по сериалам «Универ» и «Кухня». Фото © «Кухня» (сериал 2012–2016), режиссёры Дмитрий Дьяченко, Жора Крыжовников, Антон Федотов, сценаристы Василий Куценко, Игорь Тудвасев и др. / Kinopoisk

Ольга Кузьмина дебютировала в кино после роли Майи в ситкоме «Счастливы вместе». Потом у неё были роли в сериалах «Солдаты», «Универ», «Жизнь и приключения Мишки Япончика». А роль официантки в сериале «Кухня» сделала её известной по всей стране. Сейчас Кузьмина озвучивает Чебурашку в новом «Чебурашке». Рост актрисы — 1 метр 57 сантиметров.

Елена Валюшкина — какой рост

Елена Валюшкина — всенародно признанная актриса, снимавшаяся в такой классике, как «Формула любви». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_valushkina

Елена Валюшкина — всенародно любимая актриса с титулом заслуженной артистки Российской Федерации. Она окончила Щепкинское училище и с 1984 года и по настоящее время служит в театре имени Моссовета. Одна из её первых ролей в кино — всенародно любимая бессмертная классика «Формула любви». Затем актриса снималась в фильмах «Горько!», «Ёлки», в одной из первых российских супергеройских картин «Чёрная молния». В 2015-м актриса снялась в сериале «Лондонград» о том, как русские покоряют Лондон. Рост Елены Викторовны — 158 сантиметров.

Какой рост у Анны Хилькевич

Анна Хилькевич, Маша из сериала «Универ», но она не только комедийная актриса. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annakhilkevich

Анна Хилькевич — это легендарная Маша Белова из сериала «Универ». Она тоже снималась во франшизе «Ёлки», а ещё в ремейке советской классики — в фильме «Иван Васильевич меняет всё». А её самой первой работой на голубых экранах стал сериал «Замыслил я побег...». Есть в фильмографии Хилькевич и серьёзные роли, например фильм «Человек безвозвратный» о нелёгкой жизни обычных российских семей. Рост Анны — 160 см.

Юлия Волкова — какой рост

Юля Волкова — не только певица, но и актриса. Она снимается с 1999 года. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / official_juliavolkova

Юлия Волкова — одна из солисток бессмертной поп-группы «Тату», чьи хиты покорили весь мир — от Пекина и Токио до Гвадалахары и Мехико. С 2010 года Волкова занимается сольными выступлениями и кинокарьерой в том числе, которую она начала аж в 1999 году в «Ералаше». В 2013 году она сыграла главную роль в ЗD-фильме «Zомби-каникулы», а в 2014-м — роль купидона в короткометражном фильме «Близко, но далеко». Рост Юли Волковой — 157 сантиметров.