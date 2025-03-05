В СК опровергли смерть убийцы главы района на Алтае, он в сознании

Убийца главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко жив, информация о его смерти не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Уточняется, что мужчина находится в тяжёлом состоянии и не может воспринимать информацию и взаимодействовать с людьми вокруг.