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5 марта, 07:55

В СК опровергли смерть убийцы главы района на Алтае, он в сознании

СК: Подозреваемый в убийстве главы района на Алтае Онищенко находится в сознании

Убийца главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко жив, информация о его смерти не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.

«[Подозреваемый] в сознании», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что мужчина находится в тяжёлом состоянии и не может воспринимать информацию и взаимодействовать с людьми вокруг.

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Напомним, накануне в Алтайском крае был убит глава администрации Завьяловского района Николай Онищенко. Убийцей оказался его бывший подчинённый — экс-глава местного комитета по делам молодёжи Анатолий Фенин. 45-летний мужчина попытался покончить с собой после совершения преступления и был госпитализирован. Накануне сообщалось о его смерти, но эта информация не подтвердилась. Предполагается, что Фенин убил Онищенко из-за мести, так как тот отстранил его от руководства местным санаторием.

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Telegram / tolknews

Наталья Афонина
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