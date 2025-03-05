В СК опровергли смерть убийцы главы района на Алтае, он в сознании
СК: Подозреваемый в убийстве главы района на Алтае Онищенко находится в сознании
Убийца главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко жив, информация о его смерти не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.
«[Подозреваемый] в сознании», — сказал собеседник агентства.
Уточняется, что мужчина находится в тяжёлом состоянии и не может воспринимать информацию и взаимодействовать с людьми вокруг.
Напомним, накануне в Алтайском крае был убит глава администрации Завьяловского района Николай Онищенко. Убийцей оказался его бывший подчинённый — экс-глава местного комитета по делам молодёжи Анатолий Фенин. 45-летний мужчина попытался покончить с собой после совершения преступления и был госпитализирован. Накануне сообщалось о его смерти, но эта информация не подтвердилась. Предполагается, что Фенин убил Онищенко из-за мести, так как тот отстранил его от руководства местным санаторием.
Telegram / tolknews