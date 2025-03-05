Посол Украины в США назвала «движением вперёд» пост Зеленского с «сожалениями»
Посол Маркарова: Говоря о «письме» Зеленского, Трамп имел в виду его пост в X
Упоминая «письмо» Владимира Зеленского во время обращения к Конгрессу США, американский президент Дональд Трамп имел в виду публикацию киевского лидера в социальной сети X. Такое уточнение сделала посол Украины в Штатах Оксана Маркарова на личной странице в соцсети.
«В очень сложной ситуации, всё ещё двигаемся вперёд, выстраивая отношения и продвигая свои приоритеты. Пост нашего президента Владимира Зеленского прочитал в своём Обращении к нации президент Дональд Трамп и сказал: «Я ценю, что он написал это письмо», — сказано в её публикации.
Напомним, что во время выступления перед Конгрессом США американский лидер объявил, что ему передали «важное письмо» из Киева. На тот момент было известно только о посте Владимира Зеленского в соцсети X, так что можно было сделать вывод, что о нём и шла речь, однако возможность отправки киевским главарём приватного послания главе Штатов исключать было нельзя. Если верить Оксане Маркаровой, то речь действительно идёт о публикации в социальной сети. Позволит ли она смягчить гнев хозяина Белого дома после дипломатического фиаско украинской стороны в Овальном кабинете — покажет время. Сейчас на этот счёт есть разные мнения: Politico пишет, что республиканца удалось задобрить, тогда как Telegraph со ссылкой на дипломатов Украины и Британии утверждает, что «сожаления» Зеленского едва ли оказали нужный эффект.
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