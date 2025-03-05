Посол Украины в США назвала «движением вперёд» пост Зеленского с «сожалениями»

Упоминая «письмо» Владимира Зеленского во время обращения к Конгрессу США, американский президент Дональд Трамп имел в виду публикацию киевского лидера в социальной сети X. Такое уточнение сделала посол Украины в Штатах Оксана Маркарова на личной странице в соцсети.

«В очень сложной ситуации, всё ещё двигаемся вперёд, выстраивая отношения и продвигая свои приоритеты. Пост нашего президента Владимира Зеленского прочитал в своём Обращении к нации президент Дональд Трамп и сказал: «Я ценю, что он написал это письмо», — сказано в её публикации.