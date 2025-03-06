От поражения РФ до капитуляции Киева: Лавров оценил заявления Макрона по Украине
Лавров счёл «пространными и нервозными» заявления Макрона по Украине
Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона относительно украинского конфликта звучали «пространно и довольно нервозно». Такую оценку словам французского лидера дал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с зимбабвийским коллегой Амоном Мурвирой.
«Макрон, как я понимаю, вчера в своём таком пространном, довольно нервозном заявлении сказал, что нельзя допустить, чтобы война закончилась капитуляцией Украины. От «стратегического поражения России» до капитуляции Украины, в общем-то, дистанция большого размера, и хотя бы они нашли в себе силы эту дистанцию пройти», — сказал дипломат.
Напомним, накануне вечером Эмманюэль Макрон выступил с речью о нависшей над Францией и ЕС «российской угрозе». Он призвал европейских политиков обсудить возможность использования французского ядерного оружия для защиты Евросоюза. В Госдуме после этого напомнили главе республики об участи Наполеона.
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