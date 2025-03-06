От поражения РФ до капитуляции Киева: Лавров оценил заявления Макрона по Украине

«Макрон, как я понимаю, вчера в своём таком пространном, довольно нервозном заявлении сказал, что нельзя допустить, чтобы война закончилась капитуляцией Украины. От «стратегического поражения России» до капитуляции Украины, в общем-то, дистанция большого размера, и хотя бы они нашли в себе силы эту дистанцию пройти», — сказал дипломат.