Захарова посоветовала Макрону поговорить по душам с Олландом о Минских соглашениях

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала президенту Франции Эмманюэлю Макрону обратиться к своему предшественнику Франсуа Олланду, чтобы тот объяснил ему, на ком на самом деле лежит ответственность за срыв Минских соглашений. Об это она сообщила в беседе с журналистами.

«Мне кажется, что ему надо пригласить в Елисейский дворец своего предшественника, бывшего президента Франции Олланда и поговорить с ним. Я бы сказала, «по душам», хотя я не уверена, что они у них есть. Наверное, тогда он услышит от Олланда то, что Олланд говорил на камеру публично. А именно, что он и не собирался, представляя Францию, реализовывать Минские соглашения», — сказала дипломат.

Она напомнила, что аналогичные слова звучали и от бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая также открыто призналась, что Минские соглашения никто не планировал выполнять, поскольку у Европы было своё видение на этот счёт. Вот этим планом с Макроном и должен поделиться Олланд.