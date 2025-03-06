Захарова посоветовала Макрону поговорить по душам с Олландом о Минских соглашениях
Захарова: Макрону следует спросить Олланда, кто сорвал Минские договорённости
Эмманюэль Макрон и Франсуа Олланд. Фото © ТАСС / GONZALO FUENTES / POOL
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала президенту Франции Эмманюэлю Макрону обратиться к своему предшественнику Франсуа Олланду, чтобы тот объяснил ему, на ком на самом деле лежит ответственность за срыв Минских соглашений. Об это она сообщила в беседе с журналистами.
«Мне кажется, что ему надо пригласить в Елисейский дворец своего предшественника, бывшего президента Франции Олланда и поговорить с ним. Я бы сказала, «по душам», хотя я не уверена, что они у них есть. Наверное, тогда он услышит от Олланда то, что Олланд говорил на камеру публично. А именно, что он и не собирался, представляя Францию, реализовывать Минские соглашения», — сказала дипломат.
Она напомнила, что аналогичные слова звучали и от бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая также открыто призналась, что Минские соглашения никто не планировал выполнять, поскольку у Европы было своё видение на этот счёт. Вот этим планом с Макроном и должен поделиться Олланд.
«Макрону надо будет объясниться перед своим собственным населением, почему он вводит его в заблуждение», — считает Захарова.
Ранее Макрон во время своего обращения к нации соврал своему населению, сказав, что Минские соглашения нарушила именно РФ. Французский лидер рассчитывает, что население забыло заявление Олланда двухгодичной давности, которым он дал понять, что договорённости исполнять никто не собирался, а подписаны они были ради того, чтоб выиграть время для вооружения ВСУ. То же самое сказала и Меркель. По её словам, это время Украина использовала, чтобы стать сильнее перед противостоянием России. Даже в США признали, что конфликт является прокси-войной, а не борьбой за украинские национальные интересы.