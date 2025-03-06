Никто не выиграет: МИД КНР ответил на заявление главы Пентагона о готовности к войне с Китаем
МИД КНР: Слова Хегсета о готовности к войне с Китаем ведут к конфронтации
Слова главы Минобороны США Пита Хегсета о готовности Штатов к вооружённом конфликту с Китаем провоцируют конфронтацию, в которой не будет победителей. Такое заявление в ходе брифинга сделал спикер МИД Поднебесной Линь Цзянь, отвечая на соответствующий вопрос.
«Соответствующие высказывания официальных лиц Соединённых Штатов намеренно провоцируют идеологическую конфронтацию и создают шумиху по поводу китайской угрозы. Позиция Китая ясна и последовательна: будь то тарифная или торговая, холодная или «горячая» война, из неё ничего не выйдет, её нельзя выиграть», — предупредил спикер китайского дипломатического ведомства.
Линь Цзянь добавил, что Пекин рекомендует руководству США не применять «гегемонистскую логику» по отношению к Китаю и не строить двусторонние отношения на основе «устаревшего мышления времён холодной войны». Представитель МИД КНР подчеркнул, что Вашингтону не стоит «ссылаться на стратегическое соперничество, как предлог для сдерживания и подавления Китая».
Напомним, что после прихода к власти в Штатах Дональда Трампа между Китаем и США идёт нечто вроде торговой войны. Так, в феврале глава Белого дома ввёл 10% пошлины на товары из Поднебесной. Пекин ответил 15% повышением тарифов на СПГ и 10% налогом на нефть и сельскохозяйственную технику из Штатов, назвав ответные меры справедливыми. При этом в китайском МИД предупредили, что готовы к любому виду войны с Вашингтоном.
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