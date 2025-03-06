Никто не выиграет: МИД КНР ответил на заявление главы Пентагона о готовности к войне с Китаем

Слова главы Минобороны США Пита Хегсета о готовности Штатов к вооружённом конфликту с Китаем провоцируют конфронтацию, в которой не будет победителей. Такое заявление в ходе брифинга сделал спикер МИД Поднебесной Линь Цзянь, отвечая на соответствующий вопрос.

«Соответствующие высказывания официальных лиц Соединённых Штатов намеренно провоцируют идеологическую конфронтацию и создают шумиху по поводу китайской угрозы. Позиция Китая ясна и последовательна: будь то тарифная или торговая, холодная или «горячая» война, из неё ничего не выйдет, её нельзя выиграть», — предупредил спикер китайского дипломатического ведомства.