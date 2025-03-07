В Краснодарском крае участились выбросы мазута
МЧС России: Из-за потепления участились выбросы мазута в Краснодарском крае
В Краснодарском крае участились выбросы мазута на побережье. Это связано с потеплением, сообщает пресс-служба МЧС России.
Из-за потепления участились выбросы мазута на побережье. Видео © VK / МЧС России
«В Краснодарском крае из-за повышения температуры окружающей среды участились случаи точечных выбросов мазута», — уточнили в ведомстве.
Сейчас специалисты обследуют 265 километров берега и уже собрали 147,8 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта. В акватории Чёрного моря обследовано более 9,4 тысяч квадратных километров и собрано 25 тонн нефтепродуктов. Сорбентом обработано 60,9 тысяч квадратных метров.
Тем временем под Краснодаром завершили демонтаж кормовой части «Волгонефти-239». Работники «Морспасслужбы» уже начали зачищать территорию, на которой велись работы по утилизации кормовой части судна. Напомним, что в декабре 2024 года волны разрубили два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. В море попало около трёх тысяч тонн мазута. Волонтёры продолжают помогать справляться с последствиями катастрофы.
VK / МЧС России