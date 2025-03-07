В Краснодарском крае участились выбросы мазута на побережье. Это связано с потеплением, сообщает пресс-служба МЧС России.

Сейчас специалисты обследуют 265 километров берега и уже собрали 147,8 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта. В акватории Чёрного моря обследовано более 9,4 тысяч квадратных километров и собрано 25 тонн нефтепродуктов. Сорбентом обработано 60,9 тысяч квадратных метров.