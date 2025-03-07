Эксперт рассказала, какие загвоздки возникают при обмене старых долларов на новые

Не каждый банк в России согласится без проблем поменять доллары старого образца. Иногда для этой процедуры предусматривают комиссию, сообщила ведущая 360.ru Анастасия Букреева.

По её словам, в некоторых банках менять доллары не стали, сославшись на «повреждения», а в одном из обменников согласились сделать это с комиссией в тысячу рублей за одну купюру.

«Если не комиссия, то просто отказ. Два банка не взяли валюту из-за минимальных повреждений. Но вот с купюрами нового образца таких ситуаций бы не случилось. Там хоть миллиметр потёртости, хоть десять — купюра была бы принята», — отметила она.