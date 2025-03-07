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Регион
7 марта, 16:31

Эксперт рассказала, какие загвоздки возникают при обмене старых долларов на новые

360.ru: Не все банки в РФ готовы принять старые доллары

Не каждый банк в России согласится без проблем поменять доллары старого образца. Иногда для этой процедуры предусматривают комиссию, сообщила ведущая 360.ru Анастасия Букреева.

По её словам, в некоторых банках менять доллары не стали, сославшись на «повреждения», а в одном из обменников согласились сделать это с комиссией в тысячу рублей за одну купюру.

«Если не комиссия, то просто отказ. Два банка не взяли валюту из-за минимальных повреждений. Но вот с купюрами нового образца таких ситуаций бы не случилось. Там хоть миллиметр потёртости, хоть десять — купюра была бы принята», — отметила она.

Вся проблема старых долларов заключается в том, что их проще подделать. Каждая страна с определённой периодичностью меняет свою валюту, чтобы противостоять таким образом фальшивомонетчикам.

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Ранее доцент кафедры мировых финансовых рынков посоветовала россиянам повременить с обменом старых долларов, если в этом нет необходимости. Она утверждает, что новые купюры будет куда проще получить, когда отношения РФ и США нормализуются. Тем не менее эксперт назвал отличие долларов старого и нового образца. В частности, новые купюры считаются более защищёнными. Также россиянам объяснили, с какого года доллары считаются старыми, а в Госдуме рассказали о правах граждан при операциях с американской валютой старого образца.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tendo

Владимир Озеров
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