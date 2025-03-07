Эксперт рассказала, какие загвоздки возникают при обмене старых долларов на новые
360.ru: Не все банки в РФ готовы принять старые доллары
Не каждый банк в России согласится без проблем поменять доллары старого образца. Иногда для этой процедуры предусматривают комиссию, сообщила ведущая 360.ru Анастасия Букреева.
По её словам, в некоторых банках менять доллары не стали, сославшись на «повреждения», а в одном из обменников согласились сделать это с комиссией в тысячу рублей за одну купюру.
«Если не комиссия, то просто отказ. Два банка не взяли валюту из-за минимальных повреждений. Но вот с купюрами нового образца таких ситуаций бы не случилось. Там хоть миллиметр потёртости, хоть десять — купюра была бы принята», — отметила она.
Вся проблема старых долларов заключается в том, что их проще подделать. Каждая страна с определённой периодичностью меняет свою валюту, чтобы противостоять таким образом фальшивомонетчикам.
Ранее доцент кафедры мировых финансовых рынков посоветовала россиянам повременить с обменом старых долларов, если в этом нет необходимости. Она утверждает, что новые купюры будет куда проще получить, когда отношения РФ и США нормализуются. Тем не менее эксперт назвал отличие долларов старого и нового образца. В частности, новые купюры считаются более защищёнными. Также россиянам объяснили, с какого года доллары считаются старыми, а в Госдуме рассказали о правах граждан при операциях с американской валютой старого образца.
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