Мелкую крошку нефтепродуктов обнаружили на побережье Краснодарского края

Мелкую крошку нефтепродуктов нашли на побережьях между селом Витязево и станицей Благовещенской в районе урочища Джамутай и на Бугазской косе. Около пляжа «Селена» в Витязево и побережий Курганинского района разлива нефтепродуктов не обнаружено. Об этом рассказали в пресс-службе Оперштаба Краснодарского края.