Мелкую крошку нефтепродуктов обнаружили на побережье Краснодарского края
Мелкую крошку нефтепродуктов нашли на побережьях между селом Витязево и станицей Благовещенской в районе урочища Джамутай и на Бугазской косе. Около пляжа «Селена» в Витязево и побережий Курганинского района разлива нефтепродуктов не обнаружено. Об этом рассказали в пресс-службе Оперштаба Краснодарского края.
В Краснодарском крае на побережье нашли мелкую крошку нефтепродуктов. Видео © Telegram/ Оперативный штаб - Краснодарский край
«Наличие мелкой крошки нефтепродуктов на своих территориях неподалеку от воды подтвердили команды Белореченского (убирают на пляже «Тортуга»), Красноармейского (их участок между с. Витязево и ст. Благовещенской в районе урочища Джамутай), и Северского районов (работают на Бугазской косе)», — рассказали в оперштабе.
Напомним, что в Краснодарском крае участились выбросы мазута из-за потепления. В акватории Чёрного моря было обследовано более 9,4 тысячи квадратных километров и собрано 25 тонн нефтепродуктов. Напомним, что в декабре 2024 года волны разрубили два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. В море попало около трёх тысяч тонн мазута. Волонтёры продолжают помогать справляться с последствиями катастрофы.
Telegram/ Оперативный штаб - Краснодарский край