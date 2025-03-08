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8 МАРТА

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Регион
8 марта, 15:05

С мыса Панагия на Кубани вывезли последние детали танкера «Волгонефть-239»

С мыса Панагия в Краснодарском крае окончательно сняли с якоря танкер «Волгонефть-239». Специалисты завершили процесс вывоза конструкций кормовой части судна, сообщает пресс-служба регионального оперштаба.

«Волгонефть-239» окончательно снялся с якоря. Видео © Telegram/ Оперативный штаб - Краснодарский край

«8 марта мыс Панагия покинули последние детали танкера — гребные винты и якорь. Их погрузили в спецтехнику и вывезли с площадки», — указали в пресс-службе.

Напомним, что из-за потепления в Краснодарском крае участились выбросы мазута. В акватории Чёрного моря было обследовано более 9,4 тысячи квадратных километров и собрано 25 тонн нефтепродуктов. ЧП произошло в декабре 2024 года, волны разрубили два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. В море попало около трёх тысяч тонн мазута. Волонтёры продолжают помогать справляться с последствиями катастрофы.

Мелкую крошку нефтепродуктов обнаружили на побережье Краснодарского края
Мелкую крошку нефтепродуктов обнаружили на побережье Краснодарского края
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Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край

Полина Никифорова
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