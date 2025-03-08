С мыса Панагия на Кубани вывезли последние детали танкера «Волгонефть-239»

С мыса Панагия в Краснодарском крае окончательно сняли с якоря танкер «Волгонефть-239». Специалисты завершили процесс вывоза конструкций кормовой части судна, сообщает пресс-служба регионального оперштаба.

«8 марта мыс Панагия покинули последние детали танкера — гребные винты и якорь. Их погрузили в спецтехнику и вывезли с площадки», — указали в пресс-службе.