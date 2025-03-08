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8 МАРТА

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8 марта, 18:04

Потерял много крови: Стали известны подробности экстренной госпитализации Петросяна

Mash: Евгению Петросяну стало плохо из-за перенесённой операции на кишечнике

Юмористу Евгению Петросяну стало плохо из-за перенесённой ранее операции на кишечник. Он потерял много крови, но сейчас его состояние нормализовалось. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, 79-летнему артисту поставили капельницу и перевели его в стационар. Сейчас он лежит в палате под присмотром медиков.

Напомним, что сегодня днём сообщалось о госпитализации Евгения Петросяна. СМИ писали, что его готовят к экстренной операции. Однако недавно в соцсетях Петросяна появилось видеопоздравление с 8 Марта. При этом подруга артиста — Ирина Гвоздева — два дня не может дозвониться до него. По её словам, о госпитализации артиста она ничего не знает.

Жена Петросяна раскрыла подробности госпитализации мужа
Жена Петросяна раскрыла подробности госпитализации мужа
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ТАСС / Бизнес Online / Белкин Алексей

Полина Никифорова
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