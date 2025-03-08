Потерял много крови: Стали известны подробности экстренной госпитализации Петросяна
Mash: Евгению Петросяну стало плохо из-за перенесённой операции на кишечнике
Юмористу Евгению Петросяну стало плохо из-за перенесённой ранее операции на кишечник. Он потерял много крови, но сейчас его состояние нормализовалось. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, 79-летнему артисту поставили капельницу и перевели его в стационар. Сейчас он лежит в палате под присмотром медиков.
Напомним, что сегодня днём сообщалось о госпитализации Евгения Петросяна. СМИ писали, что его готовят к экстренной операции. Однако недавно в соцсетях Петросяна появилось видеопоздравление с 8 Марта. При этом подруга артиста — Ирина Гвоздева — два дня не может дозвониться до него. По её словам, о госпитализации артиста она ничего не знает.
ТАСС / Бизнес Online / Белкин Алексей