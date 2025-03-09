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8 МАРТА

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Регион
9 марта, 14:19
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В Сети появилось видео ударов «Искандерами» по штабам ВСУ в Курской области

В Сети появилось видео ударов «Искандерами» по штабам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Эксклюзивными кадрами поделилась журналистка Полина Реутова в своих социальных сетях.

Удары «Искандеров» по штабам ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Оптимистка в штатском

Удар пришёлся по частному сектору Суджи, где украинские командные пункты были спрятаны в жилых домах.

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Ранее военкор Коц показал завал из тел погибших солдат ВСУ в Курской области. Он сообщил, что в курском приграничье украинских солдат ждёт только смерть. Напомним, что накануне Вооружённые силы Российской Федерации начали прямое наступление на Суджу. В субботу, 8 марта, наши бойцы пробились к окраинам города, где завязались уличные бои. Численность украинской группировки, которая может оказаться в котле, оценивают в 10 тысяч человек.

Обложка ©

Midjourney / Life.ru

Алена Пенчугина
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