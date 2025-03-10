Истекал кровью: Осколки пронзили лицо и шею москвича при взрыве бутылок во «ВкусВилле»
Москвич пострадал из-за взрыва бутылок с газированной водой во «ВкусВилле»
Пострадавший во «ВкусВилле» москвич. Обложка © «Газета.ru»
Рядовой поход в магазин на минувшей неделе обернулся для жителя Москвы трагедией. Мужчина сильно пострадал из-за того, что рядом с ним взорвались бутылки с газированной водой. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.ru».
ЧП произошло в магазине сети «ВкусВилл» по адресу Бутырская, 2/18. Москвич подчеркнул, что осколки, разлетевшись в стороны, попали ему в область головы, лица и шеи, от чего он почувствовал резкую боль. Порезы вызвали кровотечение.
«Я обнаружил красное пятно от удара на лбу, а также кровь на голове, по шее также стекала кровь», — уточнил пострадавший.
Посетитель обратился за помощью к сотруднику магазина, однако в ответ получил предложение «пройти в туалет и осмотреть себя самому в зеркало». Позже мужчине объяснили, что взрывалась банка с газировкой, которая привела к «детонации» ещё несколько бутылок рядом.
«Вокруг было разбросано много разбитого стекла, валялось острое горлышко от бутылки газированного напитка. Часть стекла попала мне под одежду», — отметил москвич.
Пострадавшему, по его словам, отказались предоставлять жалобную книгу и записи с камер наблюдения. Администратор магазина ограничилась лишь влажными салфетками. Мужчина обратился в травмпункт, а также оставил жалобу на сайте «ВкусВилла». В качестве извинений ему начислили бонусы... Москвич намерен обратиться в суд.
Ранее Life.ru сообщал, что москвичка порезала язык из-за стекла в овсяной каше из «ВкусВилла». А до этого другая москвичка принесла из «ВкусВилла» рыбу, кишащую червями. Кроме того, зефир с металлической стружкой обнаружили в московском «ВкусВилле».