Истекал кровью: Осколки пронзили лицо и шею москвича при взрыве бутылок во «ВкусВилле»

Рядовой поход в магазин на минувшей неделе обернулся для жителя Москвы трагедией. Мужчина сильно пострадал из-за того, что рядом с ним взорвались бутылки с газированной водой. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.ru».

ЧП произошло в магазине сети «ВкусВилл» по адресу Бутырская, 2/18. Москвич подчеркнул, что осколки, разлетевшись в стороны, попали ему в область головы, лица и шеи, от чего он почувствовал резкую боль. Порезы вызвали кровотечение.

«Я обнаружил красное пятно от удара на лбу, а также кровь на голове, по шее также стекала кровь», — уточнил пострадавший.

Посетитель обратился за помощью к сотруднику магазина, однако в ответ получил предложение «пройти в туалет и осмотреть себя самому в зеркало». Позже мужчине объяснили, что взрывалась банка с газировкой, которая привела к «детонации» ещё несколько бутылок рядом.

«Вокруг было разбросано много разбитого стекла, валялось острое горлышко от бутылки газированного напитка. Часть стекла попала мне под одежду», — отметил москвич.