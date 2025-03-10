Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 06:35

Истекал кровью: Осколки пронзили лицо и шею москвича при взрыве бутылок во «ВкусВилле»

Москвич пострадал из-за взрыва бутылок с газированной водой во «ВкусВилле»

Пострадавший во «ВкусВилле» москвич. Обложка © «Газета.ru»

Пострадавший во «ВкусВилле» москвич. Обложка © «Газета.ru»

Рядовой поход в магазин на минувшей неделе обернулся для жителя Москвы трагедией. Мужчина сильно пострадал из-за того, что рядом с ним взорвались бутылки с газированной водой. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.ru».

ЧП произошло в магазине сети «ВкусВилл» по адресу Бутырская, 2/18. Москвич подчеркнул, что осколки, разлетевшись в стороны, попали ему в область головы, лица и шеи, от чего он почувствовал резкую боль. Порезы вызвали кровотечение.

«Я обнаружил красное пятно от удара на лбу, а также кровь на голове, по шее также стекала кровь», — уточнил пострадавший.

Сальмонеллу и кишечную палочку нашли в фарше, продаваемом во «Вкусвилле»
Сальмонеллу и кишечную палочку нашли в фарше, продаваемом во «Вкусвилле»

Посетитель обратился за помощью к сотруднику магазина, однако в ответ получил предложение «пройти в туалет и осмотреть себя самому в зеркало». Позже мужчине объяснили, что взрывалась банка с газировкой, которая привела к «детонации» ещё несколько бутылок рядом.

«Вокруг было разбросано много разбитого стекла, валялось острое горлышко от бутылки газированного напитка. Часть стекла попала мне под одежду», — отметил москвич.

Пострадавшему, по его словам, отказались предоставлять жалобную книгу и записи с камер наблюдения. Администратор магазина ограничилась лишь влажными салфетками. Мужчина обратился в травмпункт, а также оставил жалобу на сайте «ВкусВилла». В качестве извинений ему начислили бонусы... Москвич намерен обратиться в суд.

Москвичка нашла осколки в торте из «ВкусВилла», десерт уже сняли с продажи
Москвичка нашла осколки в торте из «ВкусВилла», десерт уже сняли с продажи

Ранее Life.ru сообщал, что москвичка порезала язык из-за стекла в овсяной каше из «ВкусВилла». А до этого другая москвичка принесла из «ВкусВилла» рыбу, кишащую червями. Кроме того, зефир с металлической стружкой обнаружили в московском «ВкусВилле».

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar