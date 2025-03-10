Песков: РФ сделает всё возможное для решения иранского ядерного вопроса

Россия продолжит работать над тем, что вывести процесс урегулирования ядерного досье Ирана в мирное русло. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Тегеран ищет конструктивных переговоров на основе взаимного уважения.

«Мы, конечно, со своей стороны продолжим делать всё, что от нас зависит, и все, что возможно с тем, чтобы вывести этот процесс — урегулирование проблемы иранского ядерного досье — в мирное русло», — указал представитель Кремля на брифинге.